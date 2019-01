“Somos historia y los hinchas estarán felices por el resto de sus vidas”, afirmó Pinola

El defensor de River Plate Javier Pinola aseguró ayer, a un mes de la obtención de la Copa Libertadores ante Boca, que hicieron “historia” y los hinchas estarán “felices por el resto de sus vidas”.

Pinola, en un alto de la pretemporada en Punta del Este, señaló que están “cayendo de a poco” por semejante logro frente al rival eterno que registró el triunfo por 3 a 1 en la revancha disputada en el estadio Santiago Bernabéu, de Real Madrid.

Sin embargo, el ex Rosario Central manifestó a ESPN que irán “por más” de cara a una nueva temporada que incluirá la defensa del título en el máximo certamen continental, la disputa de la Recopa Sudamericana y los compromisos por la Superliga.

“Tenemos que buscar nuevos objetivos. Este club te exige mucho. Siempre hay que ir por más. Siempre se puede ir por más. Lo que se logró es insuperable, pero cada logro tiene su sabor”, señaló el defensor central.

“Acá te enseñan a tener esa exigencia de ganar todo y por lo pronto tenemos que recuperar puntos en la Superliga”, señaló Pinola.

El plantel de River Plate se entrenó en doble turno en el predio de Solanas, en Uruguay, pero el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo no quedó conforme con el estado de las canchas ubicadas a pocos kilómetros del hotel, que sufrieron el rigor de las tormentas de las últimas horas, lo mismo que el Campus de Maldonado donde el martes próximo se debe jugar el amistoso ante Nacional.

El Campus quedó muy maltrecho después del seven de rugby de Punta del Este que se desarrolló allí el pasado fin de semana.

Por esta razón se decidió alterar la programación inicial de la pretemporada y una vez finalizado el segmento físico de la misma, el próximo viernes, la delegación emprenderá anticipadamente (iba a hacerlo el martes próximo, después del amistoso con el ex equipo de Marcelo Gallardo) el retorno a Buenos Aires, donde tendrá libre el sábado y volverá a practicar domingo y lunes en el predio River Camp, de Ezeiza, ya trabajando con pelota.