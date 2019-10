Siembra y ganado, dos pasiones del productor

El joven agricultor Tomás Olmedo explicó que "hoy en día se usa mucho la agricultura de precisión, que se basa específicamente en lo que es el planteo de semillas, y en un mismo lote, podés tener distintas distribuciones de semillas, cantidad se semillas por hectárea, porque los suelos, en un mismo lote, suelen tener distintos. Entonces hay que darles la condición óptima que te pueda brindar ese suelo y la condición óptima de semillas para así equilibrar tu rinde en el lote".

"Antes se hacía más agricultura por lotes, y ahora es por ambiente dentro de un mismo lote, ya que cada lote tiene un ambiente distinto, hay partes que son más arenosas, y cien metros pueden ser más gredoso, y todo eso va variando", indicó.

En cuanto a la sustentabilidad de su trabajo, Olmedo señaló: "Estamos trabajando con un sistema de rotación de soja, maíz y poroto, ya que por una cuestión de sustentabilidad de suelos, es muy importante no practicar el monocultivo. En el caso del maíz, este aporta mucha materia orgánica al suelo, lo que es el rastrojo de maíz, una vez cosechado es fundamental mantenerlo, y este año estamos empezando a fertilizar, porque nuestro capital de trabajo principal es el suelo, y si nosotros no lo cuidamos, de acá a unos años, no estamos, por eso la importancia de cuidar el ambiente, los suelos".

Los gases de efecto invernadero son los responsables de la desertización, respecto a eso señaló que, "una cosa es el confinamiento, el encierre feedlot que genera liberación de carbono, pero la ganadería con pastoreo rotativo intensivo, es totalmente lo contrario, si hacemos el cómputo de carbono secuestrado obtenemos que, por cada kilo de carne se han secuestrado -6,65 kilos de equivalente de carbono mediante el sistema de pastoreo bien gestionado. Por eso, con un esquema de pastoreo rotativo, en vez de degradar el suelo, le aportás, porque la defecación que producen los animales, genera el abono, entonces pastoreando con alta carga en poco tiempo de manera programada, estás fertilizando tu suelo".

Las carencias del NOA

"Hay que trabajar mucho con eso en el NOA, hoy no conozco a nadie que lo haga de manera totalmente correcta. Los beneficios que aporta esta modalidad son, por un lado cuidás tu suelo en vez de mantenerlo, al revés, lo mejorás, además permite más cabezas por hectárea porque al cuidar tu suelo y al regenerarlo todo el tiempo, cada vez tu pastura será mejor, por ende vas producir más kilos de carne por hectárea ya que se puede poner más cabezas de ganado", explicó.

"La idea no es solamente cuántos kilos de carne se produce, sino a qué costo, y qué efectos tiene a largo plazo, y ese es un punto muy importante a trabajar, por eso en nuestro ca so ya hemos comenzado", dijo.