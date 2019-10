Familiares de la violencia policial se quejaron en el Ministerio Público

En la mañana de ayer el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a familiares de personas que fallecieron en operativos policiales donde los excesos en algunos casos y la negligencia en otros provocaron la muerte de los en esos momentos demorados o detenidos.

Los familiares de los cuatro casos emblemáticos, todos sucedidos en los últimos meses del corriente año, pidieron cambios de carátula, agilización y suma de pericias e información sobre el estado de las causas.

La familia Gallardo insistió en su solicitud de cárcel común para los efectivos policiales sospechados, quienes gozan de la prisión o arresto domiciliario, a la espera de una nueva imputación solicitada por la fiscal Ana Salinas Odorisio.

Los familiares manifestaron su preocupación ante el procurador al considerar que existen elementos en común que unen todos los casos y que no se trata de hechos aislados entre sí, es decir el tema de la violencia extrema y vejámenes.

En ese sentido sostuvieron que el accionar policial en todos ellos tuvo elementos conexos y puntuales, que habrían desencadenado en la muerte de las víctimas, que mostraría que la severidad de los procedimientos tenían otro sesgo o una orden o sugerencia superior.

Y por tal motivo pidieron que todos esos elementos en común -que coinciden desde que se producen las detenciones de las víctimas, durante los procedimientos y hasta que se imputa a los efectivos policiales-, se tomen en cuenta en las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal. Además, pidieron que se reviertan las prisiones domiciliarias de policías, decisión judicial que fue apelada por la fiscal interviniente en el caso Gallardo.

El Procurador lamentó que uno de los motores para decidir profundos cambios en la organización -del Ministerio Público Fiscal, en general, y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, en particular-, haya sido "la desgracia que padece cada una de las familias de las víctimas".

Relató cómo siguió cada uno de los casos y reclamos durante los cuatro meses que lleva de gestión y la forma en la que la disconformidad con los resultados de las autopsias manifestada por los familiares, entre otros puntos de las investigaciones, lo impulsó a tomar decisiones de fondo.

En otro sentido, Cornejo orientó a las familias sobre las facultades atinentes al MPF y el Poder Judicial de la Provincia, e insistió en que el otorgamiento de prisiones domiciliarias y otras medidas vinculadas con detenciones no corresponden a este Ministerio.

De esa manera elípticamente le adjudicó a los jueces de Garantías la responsabilidad sobre la suerte de los efectivos detenidos.

El reclamo de los familiares tuvo un sesgo diametral hacia lo político al orientar las distintas investigaciones sobre excesos o severidades a una supuesta metodología oficial, algo que sorprendió incluso a algunos defensores consultados por este medio.

Sin embargo, los cuatro casos tienen muchos puntos en común, uno de ellos sobresaliente: la carátula o figura del homicidio culposo.

Madre y padre claman una justicia independiente

La madre del joven Gallardo Alicia Salas relató anoche a El Tribuno que no pudo contener las lágrimas y que en la reunión se excedió quizá en la muestra de dolor e impotencia.

Lo dije así, como me salió y el procurador me hizo una promesa. Vamos a ver qué pasa, porque yo le pedí que como jefe de fiscales instruya a los mismos a ser independientes, que hagan lugar a los careos solicitados, que pongan en vereda a los falsos testigos, que no le den libertades a los acusados de un homicidio con tortura previa, y otras tantas cosas que dije y que no recuerdo cómo las dije porque estaba muy nerviosa”.

“Lo rescatable de todo esto es que al menos reconocen desde ese Ministerio Público que las cosas no son como las dibujan y eso nos da esperanzas de obtener una reparación moral”, dijo al mamá de Cristian Gallardo a El Tribuno.

Por otra parte, Jorge Farfán Vera dijo que fue buena la reunión desde el punto de vista de las promesas y de la posición del procurador con respecto a las causas de los policías, en los cuatro casos, pero yo personalmente espero que de una vez por todas la Justicia sea independiente. No podemos los familiares salir a buscar a los asesinos, las pruebas, los testigos, pagar peritos de parte porque sospechás que te van a dibujar una autopsia. Tampoco puede ser que de los 4 casos, 3 estén caratulados como homicidio culposo y el cuarto, el de Gurí, sin detenidos”, reflexionó.