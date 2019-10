VIDEO Claudio Caniggia explotó contra Mariana Nannis: “Ella manipula a Alexander”

El domingo Mariana Nannis volvió a ventilar intimidades de su relación con Caniggia en un programa en Italia. Pero esta vez asistió acompañada de su hijo Alexander Caniggia, quien declaró que “mi papá me dejaba en el auto encerrado y se iba con prostitutas”. El lunes llegó la reacción de Claudio Paul: “Mariana manipuló a Alex” y juró que “toda esta maldad y resentimiento” tendrá su correlato en la Justicia.

Y con voz firme y decisiva citó el artículo 25 de la Constitución Nacional y habló de las consecuencias legales de “calumnias e injurias sobre la lesión al honor de los demás”, señaló en un audio que se publicó en el ciclo Pamela a la Tarde.

Lejos de un impasse en la furibunda guerra en el divorcio del matrimonio Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, el domingo se agregó un capítulo más a la estrategia de mediática de ella de horadar el honor del padre de sus tres hijos: “Mi padre solía recogerme de la escuela, luego me dejaba en el auto y me decía que no saliera, que me iba a morder un perro o algo así, mientras se iba con prostitutas”, contó Alex.

Nannis no se quedó callada pese al bozal legal que le aplicó el abogado de su ex marido, Fernando Burlando: “Mi esposo tiene una amante, una prostituta, que lo droga para obtener su dinero”, arrancó defenestrando a la novia de Claudio, Sofía Bonelli: “La conoció en una página, no podemos decir que es su novia porque la conoció en una página donde la puede contratar a corto o largo plazo. Es como una escort. Es paga. Te puedo mandar las fotos”.

Alexander y Nannis lograron sacar a Caniggia de su más estricto silencio en la guerra mediática. Hasta ahora solo dio una nota en los medios, luego envió audios. Ayer, sin embargo, el tema colmó su paciencia y defendió a su novia: “Mariana no convive conmigo hace dos años. Sofía es una chica espectacular, todo lo contrario a las barbaridades que dijeron de ella”.

Claramente, Claudio Paul apuntó a Mariana Nannis y salvaguardó a su hijo Alexander que acompañó la postura de su mamá al presentarse a la TV italiana: “Está todo hecho con un resentimiento extremo y una maldad absoluta”.

Por si algo faltaba, se sumó Charlotte Caniggia en una nota con El Diario de Mariana (El Trece) pero sólo apuntó a Sofía Bonelli: “No me gusta para nada. No sé quién es ni me interesa saber. Me chupa un huevo”. Igual que su madre, la trató de “escort paga, no creo que sea la novia. No es la novia. Es el toga de mi papá. No me gusta para nada esta chica. No me gusta que mi papá salga con ella. No es la pareja”.

A diferencia de su hermano Alexander que afirmó que dijo ser testigo de que su padre “se iba con prostitutas”, Charlotte fue cauta: “De mi familia no voy a hablar nunca. Mi familia es mi familia”.