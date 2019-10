Tras los datos del Indec sobre pobreza, desde la UCA anunciaron que seguirá en aumento

Indicaron que el incremento se dará porque no hay un horizonte de crecimiento.

El director del Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, estimó hoy que el índice de pobreza de 35,4 % anunciado ayer por el Indec, seguirá creciendo hasta alcanzar un 38 o 39 por ciento hacia fin de este año, y consideró que, a diferencia de la crisis del 2001, ‘no hay un horizonte de crecimiento‘.

‘El índice anunciado ayer no sorprende, lamentablemente. Venimos de esa tendencia y la reciente devaluación y estancamiento va a generar un nuevo aumento de la pobreza, que estará cerca de 37 o 38% en este momento y alcanzará hasta el 39 a fin de año‘, dijo Salvia en declaraciones a radio La Red.

Según informó ayer el Indec, el índice de pobreza aumentó a 35,4% al término del primer semestre este año, contra el 27,3% en igual período de 2018, mientras que el nivel de indigencia creció a 7,7% desde el 4,9% anterior de finales de 2017.

Estos niveles registrados en el primer semestre del año estuvieron incluso por sobre los del segundo semestre del año pasado, cuando el nivel de pobreza alcanzaba el 32% y el de la indigencia el 6,7%.

‘Estamos atrapados en el estancamiento. Los hogares no le pueden responder a la inflación con más trabajo que le permitan compensar el efecto inflacionario‘, evaluó Salvia hoy, tras conocerse las cifras oficiales.

Para el especialista, ‘todos nos emprobrecimos pero los sectores vulnerables aún más‘ y ‘las clases medias bajas que no habían conocido la pobreza desde 2001/2002, que habían logrado salir de esa situación, han vuelto a caer en una situación de pobreza‘.

En ese marco, al comparar la situación actual con la del 2001, explicó que entonces ‘había un horizonte de crecimiento y de salida de esa situación de emergencia económica‘, en contraposición con el momento actual, donde ‘no estamos viendo certidumbre de la salida‘.

‘Estamos lejos de esa situación de 2001 pero la diferencia está en el piso que deja cada una: el 2001 dejó condiciones de reactivación muy rápidas y las condiciones internacionales eran muy favorables, ese viento de cola. Todos nos emprobrecimos pero había un campo muy amplio de crecimiento, un horizonte importante de crecimiento que aprovechó el gobierno kirchnerista‘, indicó Salvia.

En cambio ‘en este contexto no está ocurriendo, no tenemos un horizonte de crecimiento, oxigeno; ahora no hay muchos recursos, hay muy pocas chances de generar incentivo para reactivar rápidamente‘, evaluó.