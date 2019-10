Griezmann: “Es difícil la conexión con Messi porque ha estado lesionado”

El delantero francés Antoine Griezmann reconoció hoy que le resultó difícil hasta el momento la conexión con Lionel Messi en Barcelona por las lesiones del argentino.

“Él ha estado lesionado y es complicado en el campo y en los entrenamientos aprender la conexión y mejorarla en este contexto pero somos buena gente y estoy para ayudar a cualquier miembro del equipo”, contó el ex Atlético de Madrid en la conferencia de prensa previa al partido de mañana contra Inter de Milán por la segunda fecha de la Liga de Campeones de Europa.

Messi, que sufrió hace una semana una elongación en el aductor del muslo izquierdo contra Villarreal, reapareció en la convocatoria contra Inter tras recuperarse de la molestia.

“Messi no es alguien que hable mucho y yo tampoco así que es difícil que hablemos, ya le he invitado a un mate, es un paso y estamos en la buena dirección”, valoró.

El atacante campeón del mundo en Rusia 2018 aseguró que la adaptación a su nuevo club va “bien” aunque aclaró: “todavía necesito mejorar en el campo, sobre todo mis movimientos. Tengo que entrar más en juego, y mejorar cosas por banda. Me siento bien, con confianza, pero sé que me faltan cosas para ser el mejor Griezmann posible”.

Barcelona igualó sin goles contra Borussia Dortmund, en Alemania, en el marco de la zona F, y buscará mañana perfilarse hacia los octavos de final de la competencia europea.

“Es el sueño de todos, también uno de los míos pero tengo muchos, es mi objetivo y mi sueño y ojalá mañana pueda ser una noche bonita con la afición”, comentó sobre el certamen en el que Barcelona no festeja desde 2015.