Primera prueba de Medrán

El técnico de Central Norte comenzará a delinear el once para enfrentar a DEPRO.

El técnico de Central Norte pondrá en práctica su idea del once que enfrentará a DEPRO, el viernes a las 22, en el estadio Martearena.

Ezequiel Medrán tendría prácticamente definido el equipo que buscará la primera victoria en casa, no cambiará mucho de aquel que cayó con Güemes en Santiago del Estero, el domingo pasado.

El DT cuervo mantendría los mismos nombres en la última línea, teniendo en cuenta que Federico Rodríguez todavía no terminó de superar en su totalidad su lesión física.

El defensor azabache recién quedaría a disposición del cuerpo técnico, para el próximo compromiso frente a Douglas Haig (séptima fecha).

La gran incertidumbre que debelará hoy el técnico azabache, en la ensayo de fútbol formal, está en el medio campo.

El técnico comenzará a definir quien acompañará a Osvaldo Young en el círculo central.

Una de las alternativas es el retorno de Joaquín Iturrieta, reemplazado en la fecha pasada por Matías Iglesias, quien tuvo una mala tarde en Santiago del Estero.

A su vez, Medrán deberá definir si Carlos Arriola será de la partida, ya que el volante tuvo un buen desempeño el partido pasado cuando le tocó ingresar.

En la ofensiva, Rolando Martínez y Hugo Bargas continuarían conformando la dupla de ataque.