“El objetivo es dar un rol de proteccionismo ambiental a Chicoana, crecemos de cara al futuro”

El jefe comunal buscará su tercer mandato al frente de una comuna que ha notado un crecimiento importante en infraestructura y desarrollo turístico. Piensa en el desarrollo de fuentes genuinas de trabajo. Esteban Ivetich dice que le quedan desafíos por cumplir para su comunidad, aunque en desarrollo social y turístico ha crecido Chicoana en estos años. Los objetivos se han cumplido en materia de infraestructura y crecimiento comunitario. Chicoana tiene varios ejemplos de cómo puede trabajar el Estado junto a los vecinos para conquistar metas. A pesar de ser una jurisdicción extensa en geografía, se consiguió que el 95 por ciento de la población tenga agua, aun en zonas inaccesibles como en la quebrada y parajes rurales. El acceso a las cloacas hoy es fundamental y una realidad. Destaca Ivetich el proyecto superador del paraje El Mollar y de la obra “Lugares Mágicos”.

¿Chicoana está en crecimiento?

Es un proceso que llevamos a cabo con objetivos planteados y cumplidos. El desarrollo viene de la mano de las políticas que implementa el Estado. Así se llega a este derrame social que se espera. Que el agua llegue a la mayoría de los vecinos de la jurisdicción de Chicoana es más que un logro de obra, es mejorar la calidad de vida de los vecinos.

¿Chicoana no sólo es paisaje?

Concretar un proyecto como El Mollar con pavimento y espacios de integración para los vecinos es un ejemplo de cómo se puede mejorar la calidad de vida. Nosotros cuando vimos que Nación no llegaba con los fondos, tomamos la decisión política de hacernos cargo para terminar este proyecto. Esto permite una mirada federal amplia. Nuestra gente no sufre el desarraigo. Cuando surge un proyecto integrador, los vecinos se contagian en las ganas de seguir creciendo. Lo notamos en nuestra comunidad.

¿Hay obras en ejecución?

Gracias al apoyo de los vecinos tenemos varios proyectos realizados y otros en ejecución. Ahora comienza la obra de “Lugares Mágicos”, con una inversión de 40 millones de pesos para obras que incluyen nuevos espacios en la plaza Martín Miguel de Güemes, soterramiento de cables y recuperación de fachadas tradicionales del pueblo. Es la puesta en valor del sector histórico y turístico de la zona centro de Chicoana. Los vecinos y visitantes tendrán una percepción distinta de Chicoana.

¿A futuro seguirán por este mismo camino?

Fortalecer lo que se está haciendo y dar un énfasis a los temas ambientales. Nuestro objetivo es dar un rol proteccionista ambiental a Chicoana. Generar conciencia ambiental desde la recolección, y el depósito final de la basura urbana. Vamos a desarrollar una planta de transferencia y clasificación de la basura, hoy es una deuda pendiente sanear el basural municipal. Seguir con las cloacas en sectores alejados de la zona urbana. La Rotonda es un lugar a donde debemos llegar con este servicio. Vamos a seguir marcando como esencial la política ambiental con los espacios verdes en los barrios. También tenemos pendiente la sala de velatorios municipal.

¿Y el desarrollo económico?

Pasa por varias aristas. Con el frigorífico municipal dimos un gran paso adelante. Generamos recursos económicos y mano de obra genuina. Nuestro proyecto se completará con la industrialización de los subproductos derivados del matadero. La comunidad de Chicoana fue seleccionada como un “Lugar Mágico” el año pasado entre varios postulantes y es considerada la Capital Nacional del Tamal.