"En Salta, la sustancia más problemática es el alcohol"

Parece que la última campaña proselitista de los precandidatos a concejales por la capital trajo consecuencia positivas.

El edil Matías Cánepa (UCPS) convocó a un plenario de concejales con la premisa de abordar la problemática del uso indebido de drogas y las adicciones.

El mismo se realizó ayer con gran convocatoria de funcionarios del Gobierno provincial de los ministerios de Salud y Seguridad.

En el encuentro, que se desarrolló en el recinto Gobernador Miguel Ragone, también estuvieron presentes representantes de organizaciones del tercer sector relacionados a la temática.

Seguridad, Salud, concejales, ONG; y no invitaron a la gente de Educación. Sin embargo, el encuentro fue productivo porque de algún modo se marcó el comienzo de un camino que empezarán a transitar municipio y Provincia en algo que promete trascender las próximas elecciones.

Se analizaron y escucharon programas y acciones propuestas, y las que están en ejecución, para la prevención, detección temprana, atención y tratamiento de casos de adicciones y de apoyo a la familia del adicto en los barrios de la capital.

Estuvieron presentes el secretario de Seguridad de la Provincia, Jorge Javier Ovejero; el coordinador general de Adicciones del Ministerio de Salud Pública, Martín Teruel.

Por parte de la Municipalidad estuvieron la secretaria de Desarrollo Social, Guadalupe Colque; el director de Inclusión y Militancia Social, Adolfo Rosas. Además, estuvieron por la Asociación Betania, José Nicolás Vaci; la presidenta de la Fundación Revivir, Clara Farfán; la delegada de Alcohólicos Anónimos grupo San Francisco, María Cristina Manzur, y el director del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT), Rubén González.

"La urgencia sale de los barrios, pero acá venimos a decir que el consumo problemático de sustancia atraviesa a todos los sectores de la sociedad salteña", dijo la directora de Prevención y Coordinación General de Adicciones del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, Leonor Ramírez.

De lado de los concejales estuvieron Socorro Villamayor, Mónica Torfe, Manuel Alvarado, Nora Pussetto, Raúl Córdoba, Ángel Causarano, Sandra Vargas, Jacqueline Cobo, Claudia Serrano y Alberto Castillo. Fue evidente que la preocupación también atravesó a todas las fuerzas políticas.

"La pobreza muestra más y por eso se pensó en un primer momento en los barrios. El problema está en la naturalización del consumo de las sustancias legales; el consumo de alcohol es el más problemático de todas las sustancia. Y sin embargo lo que se hizo es implementar la ley de tolerancia cero para los conductores. Si bien fue positivo, debemos saber que lo prohibitivo no soluciona nada si no tomamos conciencia de lo que significa el consumo excesivo de cualquier cosa. Debemos tener en cuenta el objeto y no tanto la sustancia. Las adicciones pueden ser a sustancia legales, ilegales, a las compras, al juego a la tecnología", explicó Ramírez.

La idea es la de ir unificando criterios, intercambiando información y considerando nuevas formas de trabajo integral para la prevención, la detección temprana, los tratamientos y el apoyo a los familiares de las personas adictas.