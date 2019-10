La UIA y la CGT negocian la actualización de convenios laborales

El presidente de la UIA, Miguel Acevedo, y los empresarios industriales que participaron de la presentación del "Plan Productivo 20/23" se sorprendieron cuando Antonio Caló y Rodolfo Daer -dos referentes importantes de la CGT- ingresaron a la sede de Avenida de Mayo 1147. Aunque más asombro generó cuando los gremialistas pusieron sobre la mesa el tema que había generado revuelo en la previa electoral: sin hablar de "reforma", admitieron que se trabaja en una propuesta para actualizar los convenios colectivos de trabajo por sectores. El objetivo es crear más puestos de trabajo que no son contemplados por el avance tecnológico. Así, se avanzó de manera concreta en el proclamado diálogo social.

Acevedo, Caló y Daer participaron ayer por la mañana de la presentación de propuestas que la UIA realizó para reactivar el sector que atraviesa una de sus peores crisis de la historia. "Quiero agradecer la foto con los dos dirigentes sindicales porque demuestra la importancia de discutir las necesidades de la producción y el trabajo", sostuvo Acevedo en declaraciones a la prensa.

"La actualización del convenio se tiene que hacer de hecho porque está el 4G y la tecnología que ha venido y yo tengo un convenio laboral de 1975, que está bastante obsoleto. Dentro de la UOM hemos puesto a los técnicos a trabajar para adaptar las nuevas categorías para los trabajadores que vienen e incorporar a nuevos trabajadores que antes no había", reveló Caló.

La UOM

El líder de los metalúrgicos adelantó que "la UOM va a actualizar su convenio de acuerdo a lo que piensa la UOM", pero aclaró que después se lo presentarán a los empresarios para "articular". "Lo que no podemos es negarnos a reformularlo cuando es del 75. Sino va a venir otra gente adaptándose a las nuevas tecnologías y yo me quedo sin gremio", sostuvo.

Daer encontró en la UIA un punto central para los gremios: "reivindica el tripartidismo y las negociaciones colectivas", dijo en esa misma conferencia de prensa improvisada que se hizo en una antesala de la planta baja de la central fabril, mientras en el salón de actos se daban detalles del plan que los industriales le presentaron a los candidatos y con el que sueñan con la reactivar al sector.

Acevedo aclaró que el objetivo "no es ir contra los derechos de los trabajadores sino al contrario, ver cómo se incorpora más trabajadores en los convenios". "No estamos haciendo nada espurio sino buscando la forma de generar más empleo. Cuanto más empresas , más trabajo se va a crear", enfatizó.

El dueño de casa sabe que encontrar el equilibrio en épocas electorales es una tarea de paciencia y que debe administrar los tiempos evitar que la espuma de la buena imagen que recolectó, luego de acercamientos en las sombras para evitar rechazos propios y ajenos, no sea dilapidado con un "exceso de confianza", según admitieron fuentes del entorno más cercano del líder de la UIA.

"Son los propios sindicatos los que nos llaman para trabajar juntos porque todos sabemos que en época de crisis tenemos que ser serios. Algunos de nuestros pares se entusiasman con la posibilidad de aprovechar la situación y recortar salarios. Pero acá es más importante construir confianza y pensar en recuperarnos juntos porque si se hacen las cosas bien, dentro de un tiempo estaremos discutiendo en una época de crecimiento", contó otra fuente consultada.

Fuente: BAE Negocios