Pese al calor, una multitud acompañó al Presidente

“Se da vuelta, esto se da vuelta, Mauricio la da vuelta...”, el estribillo del jingle de la campaña #SiSePuede resonó ayer al final de la tarde en el monumento a Güemes.

Antes de las 18, el calor era agobiante. Al pie del monumento al héroe gaucho aún no había mucha gente, pero una media hora después la convocatoria era multitudinaria y la euforia crecía. Banderas argentinas, banderines con los colores de Salta y carteles con el slogan “Sí se puede” inundaron la zona y le pusieron color al acto.

Adela Zorrila llegó hasta el lugar para “apoyar al Presidente” porque cree que a pesar de “lo difícil del camino económico las cosas van a ir mejorando”. Añadió: “Prefiero el sacrificio y no un gobierno corrupto, no quiero dejarle ese ejemplo a mis hijos y nietos”. Alejandro Anzaldi con su novia y un grupo de amigos viajaron desde Joaquín V. González para sumarse al acto de Cambiemos. “Vinimos a defender la Patria, a conocer a nuestro presidente y darle el apoyo porque las cosas tienen que ir por este camino. Como dice el cartel: ‘Si tenemos un futuro para qué volver al pasado’” .

El médico Adolfo Sánchez destacó: “Sé que las cosas están mal pero valoro mucho lo que se hizo estos años en infraestructura, contra la corrupción, el narcotráfico y aparte comparto los valores éticos y la posición contra el aborto que tiene el Presidente”.

En la desconcentración los bocinazos de apoyo se hicieron escuchar por largo rato en la avenida Bicentenario.

Con maestros salteños

Antes del acto de campaña, Mauricio Macri se reunió con docentes del colegio secundario 7.215 de Atención Domiciliaria y Hospitalaria en las oficinas de San Luis 52. El equipo de profesores había quedado entre los cinco ganadores del Premio Maestros Argentinos 2017.

“El Presidente quería conocernos y saber cuál había sido el impacto del premio en nuestras prácticas, en la institución, qué habíamos podido comprar con el dinero, en qué nos ayudó y potenció el premio”, contó la profesora Daniela Durán.

Agregó: “Le dijimos que nos sirvió para difundir la modalidad, potenciar nuestras prácticas para que ningún joven en situación de enfermedad pierda su trayectoria educativa, le contamos lo que hacemos todos los días, de ir a los hospitales y domicilios a brindar este servicio educativo, le contamos algunas experiencias y le mostramos el laboratorio móvil que llevamos a las clases”.



Boleta única

El presidente Mauricio Macri anunciaría hoy el proyecto para una reforma de la ley electoral que permita el fin de la listas sábanas y su reemplazo por la boleta única.

La principal novedad es que esta vez el Ejecutivo estaría dispuesto a no insistir con la boleta única electrónica, muy resistida por la oposición. El Gobierno está dispuesto a usar el mismo sistema que Santa Fe.