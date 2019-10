Quiso cruzar la ruta y lo mató un camión

Un hombre de 64 años perdió la vida al ser arrollado por un camión con acoplado cuando se aprestaba a cruzar al ruta nacional 34. El fatal accidente ocurrió alrededor de las 15 del pasado miércoles en el tramo de la ruta que atraviesa la ciudad de General Güemes.

Francisco Vera era un vecino del barrio Los Olivos y tenía problemas de motricidad que le impedían caminar con normalidad. La fuentes consultadas señalaron que la víctima se colocó delante de uno de los tantos camiones que se estacionan a la vera de la ruta. Aparentemente el conductor del pesado vehículo no advirtió la presencia del hombre, quien se encontraba sobre la banquina esperando el momento oportuno para cruzar.

Fue en esas circunstancias que el camionero aceleró la marcha y no pudo observar la presencia de Francisco Vera y se lo llevó por delante. Según los testigos, el golpe del camión contra la humanidad de la víctima no fue con violencia, pero lo arrastró unos 20 metros hasta que detuvo la marcha debido a las advertencias de transeúntes y los conductores de otros vehículos.

Vera fue auxiliado de inmediato por el servicio médico, ya que el siniestro ocurrió a pocos metros del hospital Joaquín Castellanos. Tras ser examinado por el médico de guardia quedó internado en observación, incluso recibió la visita del camionero quien fue dejado en libertad por la policía. Hasta ese momento todo indicaba que el hombre no había sufrido lesiones de gravedad, ya que en ningún momento perdió la conciencia.

Sin embargo, luego de unas horas la salud del paciente comenzó a empeorar y dejó de existir alrededor de las 20. La autopsia determinó que el vecino murió por los golpes internos que sufrió.

Los siniestros viales en ese tramo de la ruta que atraviesa de norte a sur la ciudad de Güemes constituye desde siempre una trampa mortal. La situación se agrava por los camiones que se detienen sobre la banquina. La presencia de estos rodados representa un verdadero peligro, no solo para los peatones sino para los vehículos que cruzan la ruta debido a que obstaculizan la visión hacia los laterales. No es el primer caso donde una persona fallece por culpa de un camión estacionado. En ese lugar perdió la vida un joven que se dedicaba a pedir colaboración a los conductores. Fue atropellado por un camión cuando se cruzó por delante en momentos en que éste reiniciaba su marcha.