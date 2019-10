Diarreas: piden prevenir la deshidratación en niños

Con la llegada de la primavera y de los días más calurosos, aumentaron los casos de diarreas en niños, aunque en los mismos valores que años anteriores, aseguraron desde el Hospital Público Materno Infantil (HPMI). Pidieron evitar la deshidratación, sobre todo en los chicos que están en edad preescolar.

Desde el Ministerio de Salud Pública advirtieron que el número de casos aumentará las próximas semanas. Por eso, invitaron a tener mayor cuidado en el uso de agua segura, higiene de manos y manipulación de alimentos.

Analía Gallardo, médica pediatra gastroenteróloga del HPMI, reconoció que la diarrea es un cuadro “súper frecuente en esta época”. “Es esperable la aparición de los casos de diarrea, que se mantiene como los años anteriores”, aseguró la especialista.

La profesional de la salud hizo hincapié en evitar la deshidratación, sobre todo en los niños más chicos, de 4 o 5 años, porque pueden sufrir este cuadro más fácilmente. Explicó que las diarreas no necesitan tratamiento antibiótico.

Para evitar la deshidratación, los adultos a cargo deben tener pautas de cuidado, como el buen aporte de líquidos y una dieta astringente. Si, a pesar de esto, el niño continúa con vómitos, se debe hacer una consulta precoz en el centro de salud.

En relación con el aporte de líquidos, Gallardo pidió evitar las bebidas azucaradas, las gaseosas, los productos al estilo Gatorade, los jugos y las infusiones de anís y de manzanilla, entre otras, ya que están contraindicadas.

En cuanto a la dieta astringente, la médica recomendó arroz, fideos y, como agregado, queso. Pidió evitar verduras, frutas, golosinas y dulces.

Gallardo explicó que las diarreas en esta época se producen cuando ingresan virus al tracto digestivo. Para evitar este cuadro, es fundamental el lavado de las manos; el acceso a agua potable, ya sea hervida o mineral, y el consumo de alimentos que no hayan perdido la cadena de frío. Y es mejor que los niños no coman alimentos que se venden en las calles.

Según dijo, la ocurrencia de este cuadro tiene un factor estacional: “Es esperable, por la época, porque estamos haciendo el cambio hacia primavera-verano, que es cuando se ve el mayor número de diarreas”.

Otro cuadro: salmonelosis

Para evitar la enfermedad diarreica causada por la bacteria salmonella, se deben reforzar las medidas de prevención.

Según explicó el jefe del programa de Vigilancia por Redes de Laboratorio de Salta, Francisco García Campos, a principios de este año, esta infección se da cuando las personas entran en contacto con las heces de animales o de humanos infectados y que el síntoma principal es la fiebre alta y persistente acompañada -o no- por diarrea y vómitos.

“Las causas también pueden estar vinculadas con la manipulación e ingesta de huevos y derivados crudos (mayonesa, queso, helado y crema), por lo que las medidas más importantes para prevenir esta patología es el lavado de manos y el manejo seguro de los alimentos”, explicó.

Mantener los alimentos limpios, no cortar la cadena de frío de la mercadería que necesita refrigeración y consumir agua segura son otras medidas para prevenir esta enfermedad.

Como la salmonelosis suele confundirse con la gastroenteritis o con la infección intestinal, el pediatra Antonio Salgado explicó que, para dilucidar de qué enfermedad se trata y descartar la salmonella, deben hacerse laboratorios de análisis clínicos, cultivos en sangre y en materia fecal.

Atención y cuidado

La enfermedad de transmisión alimentaria es originada por la ingestión de alimentos y/o agua que contienen agentes que pueden afectar la salud.

Provoca diarrea, vómitos o náuseas, acompañada -o no- por fiebre y dolores abdominales.

Suele durar un par de días y no presenta complicaciones. En niños, ancianos, embarazadas y quienes tienen otras enfermedades, puede ser severa y hasta provocar la muerte.