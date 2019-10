Alcaidía tiene 700 detenidos, pero capacidad para 300

El sistema carcelario vive un momento delicado por la superpoblación de detenidos que tienen las distintas unidades de la Provincia. Lo cierto es que el Gobierno de la Salta tiene la esperanza de que desde la Nación le liberen fondos, antes de fin de año, para empezar la obra de ampliación de la Alcaidía de la ciudad para intentar descomprimir. En este lugar, con capacidad para 300 presos, hay alojados unos 700.

“Seguimos totalmente excedidos (en cantidad de presos en las unidades). La Nación nunca nos pagó la deuda con las famosas cárceles modulares. Estamos sobresaturados”, reconoció a este medio el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta, Marcelo López Arias.

El funcionario insistió en que está el convenio con el Gobierno nacional para ampliar la Alcaldía General Nº 1, ubicada al lado de la Ciudad Judicial. Dijo que allí hay alojado unos 700 detenidos, cuando el lugar tiene capacidad para 300.

“Está hecho y aprobado el proyecto, que lo hicimos con la gente de Obras Públicas y fue controlado por la Nación. Ahora estamos esperando que se concrete el financiamiento de la obra para poder hacerla”, afirmó.

López Arias tiene esperanzas de que la Nación libere los fondos antes de fin de año para empezar la obra. La inversión total son más de 100 millones de pesos, pero necesitan un desembolso de 60 millones para poner en marcha la obra.

Lo que ocurre en la Alcaidía capitalina es solo una muestra de lo que pasa en toda la provincia. De acuerdo a las últimas estimaciones, el sistema carcelario provincial aloja en la actualidad unos 3.500 detenidos, unas 1.000 por arriba de su capacidad.

El ministro también se refirió a otro proyecto que tenía, pero que no avanzó por falta de fondos. “Teníamos otro proyecto con el viejo hospital de Embarcación, pero no hicimos nada por falta de financiamiento. Tenemos todos los planos para hacer la obra, que iba a ser en conjunto para los ministerios de Seguridad y Gobierno”, recordó.

Discusión recurrente

Desde hace varios años, Salta le reclama a la Nación fondos por haberse adherido a una norma por la cual se hace cargo de los presos por microtráfico. Ante esto, la Casa Rosada debía remitir fondos para mantener esos detenidos. La Provincia denuncia que esa deuda ya trepó a más de 500 millones de pesos.

Hace unos meses, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, rechazó el reclamo de Salta, y dijo que se trata de una discusión política y que el tema debe ser discutido en el Congreso. Al tiempo que señaló que “Salta sabía de qué se trataba cuando asumió esta responsabilidad”. Ante esta discusión, López Arias afirmó: “Garavano sabe que debe la plata, lo que pasa es que dice que no la tiene y que depende de que incluyan este tema en el presupuesto para pagarla. Esto es una deuda que existe y es real, que es parte de la adhesión a la norma que expresamente establece que la Nación tiene que pagar el mantenimiento de los presos a quien se haga cargo del microtráfico. Eso está claro en la ley, en el convenio que firmamos, pero no tienen plata”.

Extranjeros

El ministro también mantuvo un encuentro con el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, y referentes de Migraciones, para analizar la situación de los presos extranjeros que cumplen penas en cárceles locales.

En la actualidad, hay 48 presos extranjeros en cárceles salteñas. La mayoría por microtráfico y son de Bolivia, Colombia, Perú, Chile y Brasil.

“Tenemos una ley vigente que no se aplica por tema instrumentales. La ley establece que cumplida la mitad de la pena se lo puede mandar a que termine de cumplir la pena en su país de origen. No se lo libera, ni se lo manda de turismo, sino que se lo expulsa para que termine de cumplir la pena en su país de origen, inclusive con la prohibición de reingreso por el delito co metido”, afirmó.