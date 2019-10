Acuerdan alianza saencista en Rosario de la Frontera

Una alianza política se selló ayer en Rosario de la Frontera bajo la candidatura a gobernador de Gustavo Sáenz. En una conferencia de prensa, Diego Pérez, candidato a senador por el frente saencista, y Gustavo Orozco, candidato a intendente en las PASO por el olmedismo, se unieron para las elecciones generales del 10 de noviembre.

Aunque representan a diferentes sectores, pidieron a los rosarinos votar por categoría a Gustavo Sáenz gobernador, Pérez a senador provincial y Orozco a intendente.

“Nosotros desde hace mucho tiempo venimos trabajando en una gran concertación por Rosario de la Frontera. Y creemos que es el momento”, dijo Pérez a El Tribuno tras la conferencia.

Para eso, renunciaron a la candidatura a intendente por el saencismo Rita Gamietea y Rómula Gómez de Montero a la candidatura a senadora por el olmedismo.

En la conferencia de prensa estuvo Antonio Marocco, compañero de fórmula de Gustavo Sáenz para la gobernación. De ese modo, esta nueva alianza busca hacer frente al espacio de Gustavo Solís.

“En la historia de la política rosarina no se volverá a vivir un hecho como este. Tenemos una exintendenta, ocupó todos los cargos que existen en la política y ha decidido declinar su candidatura en favor de todos nosotros”, expresó Gustavo Orozco en referencia a Montero.



Sobre la decisión de encarar juntos la campaña con Pérez, destacó que fue una decisión partidaria.

“Tengo que agradecer a Olmedo. Él con Sáenz hicieron posible que estemos aquí. Entiendo que la mayoría de los rosarinos está pidiendo un cambio y con esta unión podamos dar ese cambio y cumplir con las expectativas y las esperanzas”, agregó Orozco.

“A mis votantes les digo que seguiré siendo amarillo pero esta unión era necesaria”, remarcó el candidato a jefe comunal.

“Pasadas las elecciones del 6 de octubre los electores rosarinos han determinado quienes son los candidatos que pueden llegar a ser senador e intendente”, comentó Pérez.

“Esta es una gran concertación que hemos logrado en Rosario de la Frontera. Esta concertación es posible gracias a que hay hombres y mujeres capaces de declinar apetencias personales en pos de sentarse a dialogar y pensar en que realmente nos interesa, un Rosario distinto, diferente, mejor”, agregó Pérez. En la categoría concejal seguirán las nueve de los dos espacios.

Durante su alocución, Marocco también destacó el gesto de las declinaciones de candidaturas. “Hay un gesto que es muy valorable, que se empieza a sentir no solo en Rosario de la Frontera. Ya ocurrió en Anta y sucederá en Cerrillos. Se empieza a pensar en el conjunto y en el problema que tenemos los salteños. La política empieza a mirar desde otra perspectiva, la política no se acaba en un bolsón, no se trata de silenciar a la oposición, la política abre puertas”, expresó el candidato a vicegobernador.