Fueron identificados los que amenazaron al presidente Gustavo Klix

Las dos personas que el jueves por la tarde irrumpieron en el domicilio del presidente de Juventud Antoniana, Gustavo Klix, y dejaron un mensaje que lo “esperaban en la cancha de Central Norte”, de acuerdo al último informe de parte la Policía, ya fueron identificadas por lo que ahora ante la denuncia que efectuó el directivo del santo, se esperaba la confirmación oficial si fueron detenidos. El hecho y por lo que el mismo Klix dejó entrever se suscitó en la antesala del clásico que disputarán esta tarde Central Norte y Juventud Antoniana, en el Dr. Luis Güemes, a las 16, solo con público local y por la última fecha del torneo Anual y sin mayor trascendencia en la etapa clasificatoria porque el equipo de la Lerma, ante cualquier resultado, finalizará primero, mientras el cuervo ya inscribió su nombre entre los 12 que jugarán la segunda instancia de la competencia. Claro que toda vez que juegan Central Norte y Juventud, aunque sea por las “chapitas”, el interés es mayor para saber quién de los dos se quedó con la victoria.

A todo esto el mismo presidente de Juventud, Gustavo Klix, también quiso despegar lo acontecido en su vivienda, con estos individuos, uno con la camiseta azabache, para el encuentro de esta tarde. “No quiero involucrar en un caso como este a los dirigentes e hinchas de Central Norte, club donde nunca tuve inconvenientes. Siempre me mantuve con un respeto mutuo y no solo con Central, sino que con todas las instituciones del medio. Fue un hecho que quedó en eso nomás. Y ahora estoy mucho más preocupado por la realidad institucional de Juventud”, expresó el directivo.

En referencia a lo acontecido Gustavo Klix no entendió desde dónde viene. “No encuentro una explicación razonable, este partido que disputaremos por el Anual no define nada, por lo que es una situación incómoda la que me tocó vivir, más tratándose en un ámbito privado y donde viven mis hijos, una familia. Quiero creer que fue algo circunstancial, fueron personas que se encontraban en la zona y de acuerdo a lo que uno mostró estaba pasado por alguna sustancia”, reflexionó.

Klix agradeció los llamados que le hicieron el presidente Héctor De Francesco y Leandro Gallo, del club azabache. “Me llamaron para ponerse a disposición por cualquier inconveniente. Me dijeron por lo que necesite van a estar atentos. La verdad que es una muestra de grandeza muy grande. Y ojalá que todo termine aquí, pero una situación así no podía dejarla pasar”, sostuvo. Para Klix, también es importante el respaldo que le brindaron los integrantes de la mesa directiva de Juventud. “Desde el primer momento me hicieron llegar todo el respaldo. La verdad que es un excelente grupo, dispuesto a colaborar en lo que haga falta. Pero el club tiene muchísimo otros problema y a ello nos debemos abocar. Debemos estar con la fuerza intacta para solucionarlos”, concluyó.