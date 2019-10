Cómo serán los servicios por el día no laborable

El próximo lunes, día no laborable, no habrá atención en el Centro Cívico Municipal (CCM). En el sector privado, la actividad dependerá de cada rubro ya que no es feriado.

La Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos informó que la recolección domiciliaria de residuos no sufrirá cambios y se realizará de forma normal. De igual manera, la limpieza y barrido de calles se efectuará de acuerdo a la rutina diaria.

En cuanto a la atención en los cementerios municipales San Antonio de Padua y De la Santa Cruz, se indicó que solo tendrán guardias para sepelio, y de 7 a 13 atenderá el área de administración, sin cajero, tanto hoy como el lunes.

El mercado municipal San Miguel estará abierto hoy y el lunes en sus horarios habituales, es decir de 7.30 a 14 y de 17.30 a 22.

La Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial mantendrá guardias mínimas. Habrá personal reducido de calle y se recuerda que el teléfono de guardia es 4373480/81.

Los turnos por solicitud de licencias de conducir fueron reprogramados.

Con respecto al área de Prevención y Emergencias, trabajará con guardias activas, reiterándose que ante cualquier urgencia los vecinos pueden comunicarse con el número gratuito 105.

Desde el área de Bienestar Animal se hizo saber que el lunes no se realizarán vacunaciones ni castraciones. El hospital de Salud Animal permanecerá abierto, con guardias.

Sin IPS

El IPS tendrá cerradas sus oficinas de Salta capital y del interior de la provincia el próximo lunes.

Para facilitar la autorización de prácticas y venta de órdenes de consulta, hoy estarán abiertas las cajas que permiten realizar esos trámites, en el edificio de Mitre 355, de 8 a 14. El resto de las dependencias no atenderá al público.