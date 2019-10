VIDEO El mal momento del gobernador de Chubut Mariano Arcioni quien fue increpado

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, vivió un incómodo momento en un vuelo al ser increpado por una pasajera que le exigió el pago de salarios adeudados y lo cuestionó por la grave crisis social y económica que atraviesa la provincia.

“¿A qué te estás yendo Arcioni?”, le pregunta, en primera instancia, la mujer. Pero inmediatamente continúa: “Da la cara, la provincia está prendida fuego, mandale un mensaje a las compañeras docentes. ¿A dónde vas? ¿A cerrar negocios de la mega minería?”.

La provincia de Chubut está sumergida en una crisis económica que provoca una virtual parálisis de las actividades en ese territorio. Estatales, docentes, judiciales, entre otros gremios, llevan adelante largas jornadas de protesta en reclamo de sueldos adeudados e incumplimientos en las paritarias.

La crisis alcanzó su pico máximo de tensión luego de que las docentes Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar fallecieron en un accidente en la ruta 3 cuando regresaban de un corte en la denominada ‘ruta del petroleo‘, en reclamo de mejoras salariales.

En medio de esta delicada situación, Arcioni envió un proyecto a la Legislatura para aumentar hasta un 100% los salarios de los funcionarios que integran la planta política local. La medida que generó fuertes críticas, también fue recordada por la pasajera, que una vez en el colectivo que traslada a los usuarios desde el avión a la terminal, continuó con los reclamos.

2Nosotros reclamando que nos cumplas las paritarias y vos presentando un proyecto para duplicar el sueldo de la planta política. ¿Qué tenés para decir de eso?. ¿A dónde estás yendo? Hace meses que estamos de paro, las docentes y estatales. No tenés nada para decir. Así vas a asumir al gobernación, sin ningún proyecto”, aseguró, aún más molesta, la mujer.

En ese momento, el gobernador pareció esgrimir una sonrisa, que enfureció a la pasajera. “¿De qué te reís?. A mí no me causa gracia, yo la estoy pasando para la mierda, no entiendo como no te preocupa”.