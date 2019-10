Gastón Brito reafirmó en Mar del Plata que es “el niño de oro”

El reconocido y querido metanense Gastón Brito, de 16 años, a quien todos conocen en Metán como “el niño de oro”, ganó entre el miércoles y jueves pasado dos medallas de oro en los Juegos Nacionales Evita, que se desarrollaron en Mar del Plata.

El ahora adolescente, que se moviliza en silla de ruedas, reafirmó sus condiciones deportivas y obtuvo las doradas en lanzamiento de bala y en una carrera de 100 metros.

“Estoy muy orgulloso y contento por este nuevo logro. Trabajé mucho para tratar de obtener nuevamente las medallas de oro y es una gran satisfacción. Quiero agradecer a todos los que me apoyan, a mi familia, a mis entrenadoras y a toda la gente querida de Metán”, dijo Gastón a El Tribuno, en una comunicación telefónica desde Mar del Plata.

El “niño de oro” concurre a la escuela municipal de Metán de deportes adaptados, denominada ‘Para Vos‘, que está a cargo de la profesora Iris López.

En los Juegos Nacionales Evita ya tuvo exitosas intervenciones que comenzaron en 2015 y se repitieron en 2017 y 2018, ediciones en las que también ganó dobles medallas de oro.

En 2016 no pudo participar porque sufrió una enfermedad que logró superar con mucho esfuerzo y el apoyo de su familia. Luego retomó los entrenamientos en su silla de ruedas.

“Movilizarme en una silla de ruedas no me condiciona. Yo siempre voy para adelante y busco superarme cada día”, dijo Gastón.

El pequeño ya es un verdadero personaje en Metán, donde es muy querido. Se moviliza en una silla de ruedas porque cuando era pequeño sufrió una parálisis cerebral, pero eso no fue ningún impedimento para convertirse en un exitoso deportista.

Pero además, Gastón tiene una hermosa familia que lo apoya en todos sus desafíos, de manera incondicional. Sus padres son Andrés Brito y Patricia Rojas y tiene una hermana que se llama Gisel. Andrés fue trasplantado de un riñón y estuvo diez años en diálisis, pero unidos lograron superar las adversidades.

Gastón concurre al colegio Juan Carlos Dávalos y se convirtió en un personaje, en un orgullo salteño.

Se hizo conocido porque en 2015 ganó las dos primeras medallas de oro en los Juegos Nacionales Evita, en Mar del Plata, en atletismo y en lanzamiento de bala.

Otros destacados

Desde la Municipalidad de Metán informaron que en el mismo certamen en Mar del Plata, Mariano Santillán, resultó campeón en tenis de mesa adaptado, en la categoría Sub 18.

Mientras que Brahian López, fue sub campeón de tenis de mesa adaptado, en la categoría sub 18.

Otro excelente desempeño tuvo Antonio Díaz Vázquez, quien tiene un problema motriz, en la categoría Sub 14, porque obtuvo dos medallas de oro en 80 metros llanos en atletismo adaptado y en lanzamiento de bala.

Además, Mariela Parada, fue campeona nacional sub 18, en tenis de mesa adaptado.

“Los chicos tuvieron un muy buen desempeño en los Juegos Nacionales Evita. Son un verdadero orgullo metanense y para todos los salteños”, dijo la profesora Iris López a El Tribuno.

Se superaron ellos mismos

Desde la Secretaría de Deportes de la provincia, destacaron la actuación de los deportistas salteños en los Juegos Nacionales Evita, en Mar del Plata.

“A falta de una jornada de competencia, la delegación salteña superó su mejor registro histórico en medallas de oro y el jueves pasado estaba a 19 medallas de establecer un nuevo récord”, destacaron.

Informaron que el jueves, faltando un día de competencia, la delegación salteña volvió a romper un récord en los Juegos Evita, como pasó en las últimas cinco ediciones.

Por primera vez se superaron las 25 medallas de oro al alcanzar al cierre de la jornada la marca de 28 preseas doradas de las cuales la delegación de deporte adaptado aportó 24.

Un verdadero orgullo.