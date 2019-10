El Chipi Figallo cerró su ciclo en Los Pumas

Después de once años, 33 partidos oficiales y tres mundiales jugados, el Chipi Figallo anunció su retiro oficial de Los Pumas. Ya había dado un primer paso hace una semana cuando después de la derrota contra Inglaterra en el Mundial de Japón contó que ya no iba a jugar otra Copa del Mundo. Era entendible, iba a llegar con 35 años a la próxima cita mundialista en un puesto muy desgastante como el de pilar, pero en el seleccionado tenía un par de temporadas para dar con citas como el Rugby Championship.

Sin embargo ayer, a través de sus redes sociales, Juan hizo pública su decisión de no volver a jugar en Los Pumas, camiseta que defendió oficialmente desde el 26 de junio de 2010 y en la que deja su marca imborrable siendo el mejor pilar derecho del seleccionado en la última década.





“Después de tantos años pasados llegó el momento de decir adiós a la camiseta que tanto quiero. Me llevo con ella muchas memorias imborrables, alegrías y tristezas pero siempre orgulloso de haber podido representar a mi país, a mi provincia y a mi club con estos colores”, comenzó diciendo Juan Figallo en su posteo de Instagram.

“Quedan solo palabras de agradecimiento a todos los que me ayudaron en este camino. Gracias totales y vamos Los Pumas siempre”, finalizó el Chipi dejando esa arenga que a la distancia nunca faltará cuando le toque ver algún partido del seleccionado.

Un par de años antes de su debut el nombre del Chipi Figallo comenzó a ganar un espacio en el rugby argentino. Aún jugaba en el Jockey Club de nuestra ciudad, pero ya esa altura tenía tres mundiales juveniles disputados. En 2009 llegó su primera convocatoria a Los Pumas, fue para jugar un partido en homenaje a Nelson Mandela en Sudáfrica.

No jugó un solo minuto de ese partido, pero fiel a su estilo siguió esperando pacientemente su oportunidad. Tuvo su premio el 26 de junio de 2010 cuando a los 16 minutos del ST Santiago Phelan lo mandó a la cancha para reemplazar a Martín Scelzo en un test match que Los Pumas le ganaron a Francia por 41 a 13 en cancha de Véles.

Allí comenzó a ganarse un lugar en el equipo; en los siguientes dos partidos sumó minutos entrando en el segundo tiempo y al cuarto le tocó ser titular. Fue contra Gales, de visitante, y meses antes del mayor torneo de 2011: el Mundial. Con apenas cuatro partidos oficiales, el Chipi fue convocado para disputar la Copa del Mundo de Nueva Zelanda.



Esa convocatoria era un sueño cumplido, un anhelo alcanzado presagiado por su padre. “Vos no vas a ver un Mundial, lo vas a jugar”, le señaló Guillermo, su papá, animándolo a que puede seguir construyendo su ilusión de algún día jugar en Los Pumas. Phelan lo convocó, el Chipi fue titular en los cincos partidos, marcó un try y fue elegido en el quince ideal de esa Copa del Mundo.

Lo que siguió después fueron varios partidos en el Rugby Championship, las lesiones que lo marginaron del seleccionado (hernia cervical y dos de ligamentos en las rodillas), sus recuperaciones y los mundiales de Inglaterra 2015 y el que aún se está jugando en Japón.

Al Chipi Figallo ya no se lo verá con la camiseta de Los Pumas, solo jugará en el Sarances de Inglaterra y tal vez dentro de algunos años regrese a Salta para usar la rojiblanca del Jockey Club. Su retiro no se anunció con bombos y platillos como el de otros históricos del seleccionado; pero con el perfil bajo y trabajador de siempre, el Chipi se ganó un lugar en la dinastía de Los Pumas.

Todos los partidos del Chipi en Los Pumas

Año Partido

2010 Argentina 41 - Francia 13

2010 Italia 16 - Argentina 22

2010 Irlanda 29 - Argentina 9

2011 Gales 28 - Argentina 13

2011 Argentina 9 - Inglaterra 13

2011 Argentina 43 - Rumania 8

2011 Argentina 13 - Escocia 12

2011 Argentina 27 - Georgia 7

2011 N. Zelanda 33 - Argentina 10

2012 Gales 12 - Argentina 26

2012 Francia 39 - Argentina 22

2012 Sudáfrica 27 - Argentina 6

2012 Argentina 16 - Sudáfrica 16

2012 N. Zelanda 21 - Argentina 5

2012 Australia 23 - Argentina 19

2012 Argentina 15 - N. Zelanda 54

2012 Argentina 19 - Australia 25

2013 Sudáfrica 73 - Argentina 13

2013 Argentina 17 - Sudáfrica 22

2013 N. Zelanda 28 - Argentina 13

2013 Australia 14 - Argentina 13

2013 Argentina 15 - N. Zelanda 33

2015 Argentina 15 - Australia 22

2015 Argentina 13 - Sudáfrica 24

2018 Sudáfrica 34 - Argentina 21

2018 Argentina 32 - Sudáfrica 19

2019 Argentina 16 - N.Zelanda 20

2019 Australia 16 - Argentina 10

2019 Argentina 13 - Sudáfrica 46

2019 Sudáfrica 24 - Argentina 18

2019 Francia 23 - Argentina 21

2019 Argentina 28 - Tonga 12

2019 Inglaterra 39 - Argentina 10