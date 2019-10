Capacitan a empresas para lograr la equidad de género

Bajo el nombre "La equidad de género es un buen negocio. Herramientas prácticas para la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres en las organizaciones", se realizará el martes una capacitación gratuita para empresas y organizaciones.

La actividad será de 14 a 17.30, en el Salón Gemes del hotel Sheraton (Coronel Francisco de Uriondo 330) y estará a cargo de Verónica Baracat, especialista nacional de Sector Privado de ONU Mujeres. Organiza el encuentro Randstad, empresa líder global en servicios de recursos humanos, con el apoyo de ONU Mujeres y de Sheraton Salta Hotel.

La participación es gratuita, con cupos limitados y requiere inscripción previa obligatoria en: https://www.randstad.com.ar/quienes-somos/sustentabilidad/evento-salta-equidad-de-genero/

En el encuentro, se brindarán herramientas prácticas que les permitan a las empresas y organizaciones abordar la problemática de la equidad de género a nivel interno, establecer indicadores, hacer autodiagnósticos y gestionar acciones para el empoderamiento de las mujeres en el ámbito laboral.

Se verá si existen brechas salariales, de desarrollo profesional, de capacitación, de tiempo libre, de balance trabajo y vida personal, entre otras.

El director de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Randstad Argentina, Jorge Figueroa, explicó a El Tribuno que con esta capacitación se intenta generar igualdad de oportunidades en el desarrollo personal y profesional dentro de una organización: "Nosotros tenemos que tratar de que todas las personas que vengan a nuestra empresa a postularse o que tengan habilidades o talentos no sean discriminadas por ningún tipo de situación por la que se las pueda considerar vulnerables".

Figueroa advirtió que la mujer siempre tiene la doble responsabilidad de salir de la casa a trabajar y de poner la atención en el hogar y en el cuidado no solo de los hijos sino de las demás personas de la familia: padres, abuelos, etc. Consideró que esto puede llevarla a no dedicarse a pleno a su desarrollo profesional.

Mencionó que, para intentar equilibrar un poco esto, en Randstad se extendió la licencia por paternidad a 21 días, en lugar de los 5 días, como máximo, que contempla la ley en la Argentina. "Creemos que, aunque constituyen un costo para la empresa y deberían ser legisladas, son instrumentos que permiten repartirse los tiempos de cuidado", evaluó.

Figueroa reconoció que también hay brechas salariales. "Muchas veces, las mujeres negocian más tiempo y los hombres, más plata". Consideró que esto genera salarios diferentes ante posiciones y responsabilidades iguales.

"Si una persona, por ser mujer, no puede trabajar más tiempo ni desarrollar "a full' su talento y sus habilidades, la empresa pierde la generación de un diferencial muy importante", señaló. "Aprovechar los talentos y generar herramientas, para que no haya este tipo de desbalance y que haya equidad en el tratamiento, impacta en la rentabilidad y en la productividad", manifestó.

"Un buen negocio"

Figueroa aseguró que la equidad de género es un buen negocio porque, "en la medida que las empresas estén nutridas de capital humano diverso, son mucho más productivas, generadoras de ideas nuevas y de creatividad".