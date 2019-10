Godoy: "El voto electrónico de Salta es un sistema arcaico"

En las primarias nacionales del pasado 11 de agosto Lucas Godoy se impuso por un amplio margen en la interna del Frente de Todos y quedó con un pie en el Congreso como el candidato a diputado nacional más votado en Salta.

El actual diputado provincial se manifestó convencido de que hay que abrir una discusión sensata sobre las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y el sistema de votación electrónica que se utiliza en la provincia, con miras a los comicios de 2021.

"El voto electrónico de Salta es un sistema arcaico: se implementó en 2009 y nunca fue actualizado, cuando las innovaciones tecnológicas son constantes", sostuvo el legislador justicialista, tras remarcar que "seguimos sosteniendo el mismo sistema, con las mismas máquinas, que terminan encorsetando una elección".

El legislador salteño cuestionó también al sistema de votación destacando que no se pueden poner más de 19 candidatos en la pantalla, "no porque son muchos, sino porque no entran", agregó.

También afirmó que el sistema no ha resultado más barato tampoco, porque cuesta más de 350 millones de pesos.

"No voy a caer yo en que los gastos electorales son baladíes o superfluos, porque son inversiones que tienen que ver con la democracia, pero también hay un orden de prioridades, una situación de emergencia alimentaria y una economía en crisis que nos obligan a preguntarnos si son razonables cuatro elecciones", resaltó.

Godoy aclaró que como está determinado el sistema de votación electrónica, "preferiría la boleta única de papel", aunque dijo que esta tiene otras cosas que son políticamente discutibles. "La boleta única, por caso, no plantea propuestas electorales, de partidos o de listas completas. Son boletas de listas por categorías que no fortalecen las propuestas y proyectos políticos", comentó.

El diputado provincial también planteó que se debe discutir el mecanismo de las elecciones primarias. "Las PASO han desvirtuado más de una interna con injerencias de sectores políticos que, siendo totalmente ajenos a un partido, volcaron aparatos oficiales para que gane o pierda algún candidato. En Salta tenemos cuatro elecciones que generan hastío, confusión y atomizan los proyectos políticos colectivos", finalizó.