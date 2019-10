Quiénes son los cuatro periodistas que moderarán el debate presidencial

El primer debate presidencial, con vistas a las elecciones del 27 de octubre, se realizará hoy desde las 21 en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en Santa Fe. Del encuentro participarán los candidatos que superaron el piso del 1,5 por ciento en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ellos son Mauricio Macri, de juntos por el Cambio; Alberto Fernández, del Frente de Todos; Roberto Lavagna, de Consenso Federal; José Luis Espert, de Unite, Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda; y Juan José Gómez Centurión, del Frente Nos.

Se trata del segundo debate de estas características que se realiza en el país (el primero fue en 2015), pero será la primera vez que se hará en el marco de la ley 27.337, que dispone que se trate de una instancia obligatoria en las semanas previas a las elecciones presidenciales.

El mismo será moderado por cuatro periodistas que fueron elegidos por la Cámara Nacional Electoral: fueron seleccionados en base a la paridad de género, por lo cual se estableció que “la moderación se encontrase a cargo de duplas de moderadores conformadas por una mujer y un hombre cada una”; lo cuales deben “ser conductores de programas periodísticos de canales de televisión de alcance nacional”, y que a la vez sean “reconocidos por el público”.

De esta manera, los elegidos para este primer debate presidencial son María Laura Santillán, Rodolfo Barili, Gisela Vallone y Guillermo Andino.

Nacida en San Pedro hace 57 años, tiene dos hijas. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires y Locución en el ISER. Arrancó su carrera con apenas 21 años cuando dio sus primeros pasos como cronista en Radio Splendid y Radio Rivadavia. Un año después lo haría con un referente como Héctor Larrea, con quien llegaría a la televisión (El show de la vida, en 1984). Luego de varias experiencias en la pantalla chica, en 1991 se incorporó a Canal 13 como una de las integrantes del recordado Fax, junto a Nicolás Repetto (le valió su primer premio: Estímulo de Tea).

Además de desempeñarse como productora, condujo Causa Común y Justicia para todos, y también Telenoche Investiga, que luego de una gran repercusión como sección del noticiero central se convirtió en un ciclo propio. Durante nueve temporadas realizó el recordado Argentina para armar, en TN. Desde 2004 está al frente de Telenoche, y en el último tiempo sumó la conducción de Plato Fuerte, por Radio Nacional. Logró tres Martín Fierro como mejor labor periodística, un diploma al mérito Konex en dos ocasiones (2000 y 2007) y una nominación al premio Emmy Internacional, entre otras distinciones. En gráfica, publicó columnas y cuentos en la revista Para Ti.

“Nosotros, los periodistas, seremos únicamente conductores y moderadores. No somos los protagonistas: no emitiremos opinión, por ejemplo. Los protagonistas son los candidatos, y tenemos que lograr que puedan exponer sus ideas y escucharse, respetando los tiempos del debate. Me siento muy honrada de haber sido elegida para esta responsabilidad”, contó a Infobae una vez que trascendió su nombre.

Rodolfo Barili

Comenzó a incursionar en el periodismo en diarios y radios de Rauch, la ciudad bonaerense donde nació hace 46 años. A su llegada a Buenos Aires ingresó a Radio Belgrano. Pero fue en Telefe donde desarrolló su carrera, hace exactamente 26 años: en octubre de 1993 -con solo 20 años- debutó en la pantalla como cronista. Menos de un año después cubrió el atentado a la AMIA. Padre de Dante y Benicio, hizo móviles en exteriores, realizó informes especiales, se desempeñó como enviado especial en distintas coberturas y condujo emisiones nocturnas hasta que en 2002 le ofrecieron la conducción del noticiero central del canal junto a Cristina Pérez. Es miembro del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

“Es un honor y una enorme y fantástica responsabilidad moderar el debate: ser una pieza de tal ejercicio democrático es un gran honor para mí -dijo Barili a Infobae-. Me tocó estar en el primero, hace cuatro años, en circunstancias muy distintas a las actuales. Es necesario que se expongan las ideas en campaña, que los candidatos se sometan a decir qué harán si llegan a ser elegidos: saberlo es un derecho de los ciudadanos. Nadie que pretenda llegar a la Casa Rosada puede negarse a decirnos que hará si depositamos nuestra confianza en él. Después, será un ejercicio de años comprender y aprender de dichos debates, tanto para los candidatos como para los ciudadanos. Hay democracias con enorme experiencia en debates, nosotros estamos yendo por nuestra segunda experiencia de este tipo. Y es genial que ocurra”

Mamá de Facundo, Joaquín y Gonzalo. Y “santafesina de pura cepa”. Así se define quien encuentra en el móvil radial su “lugar en el mundo". En ese rol se desempeñó desde 1994 hasta 2010 en LT 10 Radio Universidad. En 2008 ingresó a Telefe Santa Fe, y desde 2010 a 2018 fue la conductora del noticiero de las 20 y del programa Santa Fe Directo. De allí pasó a estar al frente en la edición matutina del noticiero de la TV Pública, además de ser una de las caras del programa Abierto al público.

“Es un gran orgullo estar presente en la Universidad del Litoral, que durante muchos años fue el patio compartido con LT 10, la radio donde comencé -relató Vallone-. A nivel profesional, es un gran desafío y un compromiso representar a la Televisión Pública, que llega a todos los rincones del país y donde me abrieron las puertas para conducir el noticiero de la mañana después de ser parte de una experiencia de integración federal con colegas de todo el país. Mis expectativas son estar a la altura de las circunstancias, y que nuestro rol de moderadores sea un aporte positivo a un acontecimiento histórico como lo es un debate presidencial”.

Hijo del recordado periodista televisivo Ramón Andino, lleva el oficio en la sangre. Casado con la conductora Carolina Prat, con quien tiene tres hijos, nació en Parque Patricios hace 51 años. Licenciado en Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador, en 1987 -con apenas 19 años- le encomendaron una delicada misión: reemplazar a su padre en el noticiero de Canal 9, a solo un mes de su muerte. Desde 1989 a 1996 estuvo al mando de las dos ediciones de Nuevediario. Al año siguiente pasó a América TV, siendo la cara visible de varios ciclos. Desde 2004, y junto a Mónica Gutiérrez (quien será moderadora en el segundo debate), conduce el noticiero del canal. Este año también formó parte de Intratables. En 2004 ganó un Premio Santa Clara de Asís a la labor periodística, y en 2007 obtuvo un Martín Fierro en la misma categoría.

“Me llamaron de la Cámara Nacional Electoral para decirme que iba a ser uno de los moderadores, y lo primero que debo decir es que esto uno no lo toma como un trabajo, sino como una distinción y un verdadero honor -aseguró Andino-. También era un anhelo que tenía desde hace algún tiempo. Estos debates podrían marcar un antes y un después para los candidatos que participación: lo que allí se diga, tanto el 13 en Santa Fe como el 20 en Buenos Aires, puede mejorar o empeorar las posibilidades de cada uno de ellos. Muchas veces el criterio del voto de la gente tiene que ver con lo que queda de los últimos dichos y reflexiones respecto a estos temas que son tan importantes, y que se tratarán precisamente en sendos debates”.

El 20 de octubre se realizará el segundo debate presidencial, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad los moderadores serán María O’Donnell, Marcelo Bonelli, Mónica Gutiérrez y Claudio Rígoli.

En caso de un eventual balotaje, la fecha designada para el debate entre los dos candidatos será el 17 de noviembre, también en la Facultad de Derecho, con moderación de los periodistas Viviana Canosa, Daniel López, Cristina Pérez y Alberto Lotuf.

