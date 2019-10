Japón hizo historia al llegar por primera vez a cuartos de final

Después del paso del cruel tifón Hagibis, el más fuerte de Japón desde 1958, que dejó al menos 26 muertos, el Mundial de rugby vio como la selección local hizo historia al pasar por primera vez a cuartos de final, tras derrotar a Escocia 28 a 21 ayer en Yokohama.

Los organizadores, que cancelaron en Kamaishi el partido Namibia vs. Canadá, con nada en juego en el Grupo B, el tercero anulado en el Mundial debido al tifón, tras Inglaterra vs. Francia y Nueva Zelanda vs. Italia, dieron al final luz verde para el decisivo Japón vs. Escocia, a solo nueve horas del inicio.

Después de que Escocia se quejara de una posible cancelación, que se convertía en un empate y la dejaba eliminada, Japón respondió con una victoria, con cuatro tries y bonus.

De esta forma, el equipo local, que había ganado a Sudáfrica en el Mundial de 2015 en Inglaterra, lo que no le sirvió para pasar de ronda, alcanzó un hecho histórico.

No solo pasó por encima de Escocia en Yokohama, sino que también había vencido a Irlanda por 19 a 12, lo que le sirve para terminar como líder del grupo A y se verá las caras en cuartos de final con Sudáfrica, segundo del B, en la repetición del duelo de 2015.

Japón había participado en las ocho ediciones anteriores del Mundial, cayendo siempre en la fase de grupos. En caso de ganar a Sudáfrica, Japón evitaría a Nueva Zelanda e Inglaterra, ganadores de los grupos B y C, y favoritos del torneo, que van por la otra parte del cuadro.

Además, Japón se convirtió en el último clasificado a cuartos de final, en un grupo A en el que Irlanda ya tenía el billete asegurado. Japón vs. Sudáfrica, Gales vs. Francia, Inglaterra vs. Australia y Nueva Zelanda vs. Irlanda serán los emparejamientos de cuartos.

Escocia tuvo un inicio esperanzador, con un try de Finn Rusell (6), que convirtió Greig Laidlaw (0-7). Pero Japón se rehízo con los tries de Kotaru Matsushima (17), Keita Inagaki (25) y Kenki Fukuoka (39), que con las conversiones de Yu Tamura, le ponían en ventaja clara de 21-7 al descanso.

Otro try de Fukouka (42) y conversión de Tamura parecía decidir el partido para Japón (28-7), dando además un punto bonus a los locales. Pero dos tries escoceses, anotados por Willem Nel (49) y Zander Ferguson (54), con las conversiones de Laidlaw y Rusell, daban interés al partido (28-21).

Japón supo aguantar esos 25 minutos a una selección de Escocia que tuvo la posesión pero no pudo conseguir sumar más puntos.

Antes de ese partido, Gales, ya clasificado, se aseguró la primera plaza del Grupo D con su victoria en Kumamoto sobre Uruguay por 35 a 13.

Los Teros pusieron broche a su gran torneo, llegando al descanso con un derrota mínima desventaja de 7 a 6 ante el último ganador del Seis Naciones. La selección celeste termina de esta forma su recorrido en la primera fase con un victoria histórica ante Fiji en el debut (30 a 27) y dos buenos partidos ante potencias como la bicampeona mundial Australia (45 a 10) y Gales.

Así se jugarán los cuartos de final

Sábado 19 de octubre

Inglaterra vs. Australia

A las 4.15, en Oitta

N. Zelanda vs. Irlanda

A las 7.15, en Tokio

Domingo 20 de octubre

Gales vs. Francia

A las 4.15, en Oitta

Japón vs. Sudáfrica

A las 7.15, en Tokio

Semifinales

Sábado 26 de octubre

Semifinal 1

A las 5, en Yokohama

Domingo 25 de octubre

Semifinal 2

A las 6, en Yokohama

Final

Sábado 2 de noviembre

A las 6, en Yokohama