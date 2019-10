Cachorros se quedó con el último pasaje a cuartos 

¡Adentro...! Cachorros alcanzó su objetivo y se adjudicó el cuarto y último pasaje a cuartos final, al vencer a Atlético Salta por 1 a 0, en la última fecha del Torneo Anual de la Liga Salteña.

El tricolor no dependía de si mismo para meterse entre los cuatro mejores equipos, debía ganar y esperar que Peñarol, que también pujaba por la clasificación, no sume de a tres frente a Mitre, algo que finalmente pasó porque igualaron 2 a 2. Con estos resultados, Juventud, Pellegrini, San Antonio y Cachorros inscribieron su nombre en cuartos de final, un beneficio que los hará saltear la fase de play-offs.

Los equipos que finalizaron entre quinto y decimosegundo lugar en las posiciones, se enfrentarán para definir los cuatro clasificados a la siguiente instancia. Cabe destacar que Libertad, Unión, Atlas, Atl. Salta y San Francisco, finalizaron su participación y no tendrán competencia hasta la próxima temporada.

La próxima fase se jugará de la siguiente manera: Gimnasia vs. Villa Primavera; San Martín vs. Central Norte; Peñarol vs. Mitre y Camioneros vs. Sanidad.

Las posiciones:

Equipos PJ G E P Ptos.

Juventud 16 15 0 1 45

Pellegrini 16 12 2 1 41

S. Antonio 16 10 4 2 34

Cachorros 16 10 2 4 32

Gimnasia 16 9 2 5 29

Peñarol 16 8 4 4 28

S. Martín 16 7 5 4 26

Camineros 16 8 1 7 25

Sanidad 16 7 3 6 24

C. Norte 16 6 3 7 21

Mitre 16 6 3 7 21

Primavera 16 5 4 7 19

Libertad 16 3 2 11 11

Unión 16 3 1 12 10

Atlas 16 2 3 11 9

Salta 16 2 3 11 9

San Fco. 16 1 0 15 3

Los resultados:

C. Norte 0 - Juventud 3

Atlas 2 - Pellegrini 4

Sanidad 1 - San Antonio 1

Mitre 2 - Peñarol 2

Libertad 2 - San Fco. 0

Atl. Salta 0 - Cachorros 1

San Martín 0 - Unión 0

Gimnasia 4 - V° Primavera 1