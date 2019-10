Alberto a Macri: "De los u$s39.000 millones que nos dio el FMI, u$s30.000 se lo llevaron sus amigos"

El candidato presidencial por el Frente de Todos Alberto Fernández cruzó al presidente Mauricio Macri en reiteradas oportunidades durante la primera parte del primer debate presidencial que se lleva a cabo en la Universidad Nacional del Litoral en la provincia de Santa Fe. “El que mintió es el presidente”, dijo recordando el debate llevado a cabo en 2015 y también se refirió a la fuga de capitales: ‘De los u$s39.000 millones que nos dio el Fondo se fugaron u$s30.000 y se lo llevaron sus amigos”.

Fernández, que llega al debate como favorito luego de haber cosechado 47% de los votos en las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) de agosto, sostuvo que “hace cuatro años hubo otro debate. En ese alguien mintió mucho. El que mintió es el presidente. El que dijo la verdad hoy está sentado en primera fila de este salón. Yo vengo a decirle la verdad. Vengo a proponerles que juntos empecemos a pensar que país queremos. Podemos hacerlo. Es otro desafío que tenemos como argentinos”.

El primer turno sobre relaciones internacionales, Fernández se refirió al Mercosur, el acuerdo con la Unión Europea y la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas. “Todos sabemos que la globalización llego para quedarse y tenemos el desafío de afrontarla. No nos obliga a resignarnos ni estar de rodillas. Podemos discutir como entrar en el mundo global, dignamente y de pie. Esta hizo que las económicas que regionalicen y hubo países que se han unido para afrontar el desafío de la globalización”, dijo Fernández.

“América Latina tiene muchas regiones. Nosotros estamos en una que es el Mercosur, un espacio regional que hace mucho tiempo está abandonado. La primera obligación que como país es volver a unir a América Latina y volver a potenciar al Mercosur. Desde ese lugar podemos discutir muy bien con la UE como llegar a un acuerdo. Yo no conozco bien como es el acuerdo de la Unión Europea que nunca nos hicieron saber cómo es ese acuerdo”, profundizó el candidato del Frente de Todos.

“Yo no le tengo miedo a la apertura pero no voy a permitir que se lleve puestas a las industrias y al trabajo argentina”, agregó. Asimismo, cuestionó la postura de Cambiemos sobre Malvinas: “En estos años el gobierno se ocupó mucho de hacer comercio con el Reino unido con Malvinas y se olvidó de reivindicar la soberanía.”

ECONOMÍA

“Yo no sé en qué país vive Macri. Quizá no se enteró pero de los u$s39.000 millones que nos dio el Fondo se fugaron u$s30.000 y se lo llevaron sus amigos. Algún día le tendrá que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares porque no están en puentes ni en vivienda, se lo llevaron sus amigos. Esa es la única verdad y ya es hora de que nos deje de mentir”, dijo Fernández cuando le tocó hablar sobre la situación económica del país.

“Un lugar donde el gobierno de Macri fracasó rotundamente es en economía. Nunca entendió como funciona esto. Creyó que para combatir la inflación tenía que atacar el consumo. Entonces qué hizo. Impidió a los Bancos dar crédito y le sacó a los que viven de un salario dinero de sus bolsillos. Lo hizo con los que trabajan y los jubilados”, arremetió Fernández.

“Argentina es un país que consume el 70% de lo que produce. Cuando uno afecta al consumo afecta la producción y entonces se afecta el desempleo y genera pobres. Cuando termine el mandato va a haber dejado cinco millones de nuevos pobres”, agregó

“Tenía que resolver el problema fiscal y comenzó a endeudarse. Construyó en poco tiempo una deuda increíble. Cuando tomó el gobierno era del 38% del PBI, ahora es del 100%. Pero estamos en un punto que podemos cambiar. Lo primero que debemos hacer es volver a generar consumo para que la economía vuelva a funcionar. Lo segundo es ayudar a que las exportaciones crezcan porque necesitamos dólares”, añadió.

“Vamos a terminar con la política de la imposición. Propongo que nos sentemos en la mesa, los industriales, el campo, los que trabajan y el Estado y entre todos diseñemos el país que queremos construir”, destacó. “El presidente nos hizo un daño enorme y poner de pie a la Argentina va a necesitar del esfuerzo de todos”, cerró.

VENEZUELA

‘No quiero eludir el tema Venezuela porque todos saben lo que pienso‘, dijo en un primer momento Fernández. ‘Venezuela tiene problemas, más tienen los venezolano que están en ese país y más aún quienes tuvieron que emigrar‘, agregó.

‘Pero a diferencia del presidente quiero que los venezolanos resuelvan sus problemas, no quiero intervenir en Venezuela. El presidente tiene que decirlo: están preparando la ruptura de las relaciones para poder intervenir. Espero, presidente, que ningún soldado argentino termine en tierras venezolanas‘, sostuvo.