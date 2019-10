Nueva edición de "Morillo canta por los Niños"

“Sabemos que es mucho el esfuerzo y que a veces no se llega a las metas deseadas. Pero creemos también que no es difícil si se abren las puertas que se deben abrir: solidaridad, compromiso, responsabilidad y sobre todo apoyo mutuo. Con la colaboración de todos, este evento podrá ser o servir como un medio de contención o quizás una nueva forma de vida saludable; a la cual todo ser humano aspira, conviviendo en paz y armonía, de acuerdo a nuestros principios, que en realidad son los ejes de una sociedad que quiere crecer”, sostuvo Cristian Herrera, el cantante del grupo Matacos y uno de los principales organizadores de la décimo primera edición del encuentro “Morillo Canta por los Niños”.

El evento se desarrollará desde mañana hasta el sábado próximo, en el complejo deportivo de Coronel Juan Solá, allá en el Chaco salteño.

Habrá jornadas de salud, educación, sanitarias, y deportivas.

El festival será viernes y sábado. La velada inaugural contará con: Lázaro Caballero, Dalmiro Cuéllar, Efraín Romero, Valentina Medina, Marta Pino, Javier Helguero, Sangre Argentina, Antonio Girón, La Nueva Generación, Matías Cruz, Furia Chamamecera. Sábado: Jorge Rojas, Christian Herrera, Los Changos Díaz, Marianela Domínguez, El Acorde, Diego Rodríguez, Los Hermanos Bravo, Conjuro, Antonio Salas, Violines Sacheros, y Los Líderes.

Desde mañana se realizará un operativo médico: Oftalmología, dermatología, odontología, clínicos, pediatría, y ginecología. Además, las donaciones se recibirán ent todos los destacamentos policiales de la provincia.

Hugo Herrera y Daniel Zacarías fueron los pioneros de esta propuesta solidaria. Actualmente el organizador Cristian Herrera, junto a un equipo de colaboradores de la zona y voluntarios de Salta, Tucumán y Santa Fé (en su mayoría seguidores de la música de Matacos), son quienes llevan adelante éste proyecto.

Esta propuesta solidaria nació en el año 2009, de la mano de la familia Herrera.

“La bandera de la solidaridad se eleva a lo alto del cielo de la esperanza como hace diez hermosos y laborioso años, que flamea con más fuerza por los nuevos aires de fraternidad, equidad y hermandad. Proviene de miles de almas generosas que recorren kilómetros y se acercan a Morillo por la para decir presente en octubre. Son guiados desde una estrella por mi querido padre Hugo Herrera, mentor de tan brillante idea de bregar por un futuro digno y con posibilidades a todos sus coterráneos”, agregó Herrera.

La localidad Coronel Juan Solá (Estación Morillo), está ubicada sobre la ruta nacional 81, a 460 km. de la capital salteña. Es el municipio más poblado de los tres que conforman el Departamento Rivadavia.

“Los objetivos de dichas jornadas son de integración social y cultural entre nuestra comunidad y delegaciones que nos visitan. También nos interesa promover y defender nuestra cultura. El festival folclórico nos permite mantener vigente la música y el arte de nuestra tierra. El ojo se apunta a educar, integrar y recrear a nuestros niños”, dijo el artista.

“Su realidad actual en cuanto a lo económico no son alentadoras, sus ingresos más importantes de criollos es la ganadería y las comunidades aborígenes son predominantemente recolectores de frutos y miel, pescadores y cazadores. Por lo que su actividad ha disminuido debido a la privatización de las tierras. Al encontrarse sin posibilidades de mejorar la calidad de vida mediante la actividad ancestral, que es la recolección, su económica tiene un saldo actual negativo por lo que repercute en el núcleo familiar de nuestra población originaria”, acotó el Mataco Herrera.

Es por ello que este proyecto intenta generar un espacio integrador y educativo, con el objetivo de acercar no solo elementos como calzados, ropa, juguetes, útiles escolares y agua; sino convocar recursos humanos que brindan experiencias e ideas de proyectos que extiendan la actividad económica productiva de la zona. Se incentiva a través de estos recursos a estimular a los niños, exaltando sus virtudes naturales como en la música. En la zona, existe un alto porcentaje de wichis, que trabajan en obrajes madereros o son cosecheros temporarios en campos ajenos. Tallan la madera del palo santo, tejen con fibra de chaguar y hacen alfarería utilitaria.

“La alegría de cientos de familias que arriban a Rivadavia Banda Norte, son recibidas por un afinado violín, un trinar de guitarras, coplas de algún paisano que refleja el pasado de Morillo y su idiosincrasia y una estridente chacarera chaqueña llena los patios de tierra de zarandeos y zapateos, y no ha de faltar unas ricas empanadas de charqui y recetas típicas del Chaco salteño que son el deleite de turistas. Unas mezclas de coplas con fines altruistas puebla Coronel Juan Solá, convirtiéndolo en la meca de la solidaridad”, aseveró Cristian.