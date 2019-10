Peter Cech: del fútbol al hockey sobre hielo

El exarquero del Chelsea y del Arsenal, Petr Cech disputó su primer partido de hockey sobre hielo en la cuarta categoría de la competencia británica e insistió en que hay pocas diferencias entre ambos deportes.

“Cuando te golpea el disco en el lugar equivocado duele, incluso cuando llevas el relleno”, aseguró el ex internacional con República Checa. “Luego, cuando alguien te golpea desde una distancia de un metro en el fútbol, duele también”, se rió entre dientes el hombre de 37 años que recientemente se retiró del fútbol profesional.

El pasado miércoles, Cech, quien actualmente trabaja como asesor técnico y de rendimiento en Chelsea, anunció que había firmado un contrato con el Guildford Phoenix. “Después de 20 años de fútbol profesional, es una experiencia maravillosa para mí jugar el juego que me encantaba ver y jugar de niño”.

En su primera experiencia en el arco del Guildford Phoenix, el ex Chelsea y Arsenal terminó siendo reconocido como MVP en el encuentro contra el Swindon Wildcats. Luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario, Petr Cech se encargó de tapar dos penales para darle la victoria a su nuevo club.

“Solo puedo patinar lo suficientemente bien para un netminder (arquero), no creo que pueda jugar al frente”, sostuvo Cech.

Cech eligió una camiseta número 39 que alguna vez usó Dominik Hasek, su ídolo de la infancia, dos veces ganador de la Copa Stanley y seis veces poseedor del Trofeo Vezina para el mejor portero de la NHL.