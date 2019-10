La vuelta de Central Norte al Güemes deberá esperar

La idea de volver a barrio norte está, pero habrá que esperar un poco más para ver el regreso de Central Norte, como local, en el estadio Dr. Luis Güemes. La urgencia de ganar que tiene el equipo de Ezequiel Medrán, originó que se acrecentaran los deseos de volver a jugar en la “bombonera” cuerva, sobre todo pensado en Boca Unidos de Corriente, el próximo rival de Central, al que recibirán el sábado en el Martearena o en el Gigante del Norte. Los dirigentes azabaches definirán hoy el escenario y horario del partido.

Los deseos volver al Güemes deberán ser aplazados un poco más, sería muy complicado, no imposible, tener todo en condiciones para enfrentar en casa a uno de los líderes de la zona A.

El DT cuervo es el principal interesado en tener la chance de jugar algunos partidos de local en cancha de Central Norte. Ezequiel Medrán viene analizando esta posibilidad desde que asumió como técnico del club de barrio norte, no tuvo la posibilidad de lograr su cometido en el Regional Amateur, donde salió campeón y logró el ascenso al Federal A.

Esta vez parece que será todo diferente, los dirigentes azabaches están trabajando para volver a Dr. Luis Güemes y avanzaron mucho, la semana pasada Bomberos y la Policía, luego de varias inspecciones, habilitaron el estadio.

Otro punto por tratar, es mejorar el estado del campo de juego, en el que ya se están trabajando pero todavía no está en optimas condiciones. Aún así, si el cuerpo técnico decidieran jugar el sábado en barrio norte, el terreno de juego, con la atención necesaria, estaría aceptable por el escaso tiempo que tendrán para trabajarlo. Con este panorama, todo indicaría que Central Norte podría estar en condiciones de volver a jugar en casa en la décima fecha frente a Crucero del Norte.