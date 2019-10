Esperan que liberen a uno de los imputados por el crimen de Palomo

De los cinco imputados por el homicidio de Palomo, tres son menores (una 15 y dos de 17) y dos son mayores (18 y 19 años). Los abogados defensores de uno de los jóvenes de 17 años esperan que hoy el Juzgado de Menores se expida acerca de su pedido de libertad.

Los letrados Román Caxal y Rodolfo Sandoval apuntaron que no hay ningún motivo para que su defendido siga detenido. "La privación de la libertad de una persona es una medida excepcional. En estas circunstancias entendemos que el joven no tuvo ninguna participación en el hecho criminal que se investiga, donde gran parte de las pericias y medidas analizadas que se cumplieron no lo vinculan con la víctima", apuntó Caxal.

"Hay que tener en cuenta el principio de inocencia, fundamental para cualquier persona, no existen elementos de prueba que condicionen al menor que defendemos, quien además colaboró desde un primer momento a partir de ser testigo del aberrante hecho, entendemos que fueron aportes vitales para los investigadores", agregó el letrado.

Lo que El Tribuno averiguó acerca del derrotero que desplegó el adolescente de 15 años sindicado como el principal responsable del brutal homicidio fue que desde el mediodía del sábado 31 de agosto, cuando Sandra desaparece y es reportada por su familia como tal esa misma jornada, salió desde el supermercado conduciendo él la camioneta. En horas de la tarde recogió a los dos menores y luego a los mayores. Para los defensores del menor de 17 "es real cuando dicen que no sabían que en el vehículo había un cuerpo".

En caso de recibir la libertad, el menor seguirá vinculado a la causa.

Habría actuado solo

Cuando el asesino de 15 años recoge a los cuatro imputados en la camioneta, antes habría trasladado el cuerpo de la mujer envuelto con algún elemento a la caja trasera, uno de los mayores le pregunta qué había pasado, dado que el interior del rodado estaba sucio. El asesino inventa una historia mientras conduce al lugar donde arroja el cuerpo. Sin aguantar la presión, el principal sospechoso se hace a un costado y detiene la marcha para decirles que había robado la camioneta y asesinado a una mujer.

Los cuatro se bajan para ubicarse adelante del vehículo, desde donde observan cómo el menor arrastra el cuerpo de Sandra desde la caja hasta el lugar donde fue hallado. El asesino convence al resto de los imputados para que suban nuevamente al rodado y los lleva de regreso, esa jornada de sábado los menores de 17 fueron a una fiesta y los mayores “desaparecieron”.