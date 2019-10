VIDEO Luciano Castro habló de la filtración de sus fotos íntimas : “La estamos pasando mal”

Hasta el momento, y desde que se filtraron sus fotos íntimas, Luciano Castro se había llamado al silencio. Fue su mujer, Sabrina Rojas, la que “puso la cara” y se animó a hablar en Intrusos la semana pasada. “Quiero decir por qué estoy yo acá y no Luciano: porque somos un equipo y, en un equipo, a los jugadores los mandás donde mejor se mueven. De los dos, soy yo la que me muevo mejor en este ambiente. Me quiso acompañar y le dije que no. Las fotos no son mías, pero soy parte y me pegó”, arrancó Rojas.

Luego, para sorpresa de todos, agregó que estaban esperando que el material se filtrara. “Esto es parte del verano y es parte de nuestra separación. Pasamos tres meses distanciados. En ese tiempo cada uno hizo lo que quiso. Evidentemente yo me moví con gente más confiable”, explicó la rubia.

En medio del caos y la viralización de la imágenes, Luciano Castro recurrió a la justicia y obtuvo una medida cautelar que prohíbe la difusión de sus fotos íntimas en todas sus formas. El actor fue interceptado por un móvil de Los Ángeles de la mañana (El Trece) y, aunque distante, frenó para hablar ante la cámara. “Pará, yo tengo una amistad con Ángel. Te voy a explicar algo: ¿sabés porqué no hablo?”, arrancó el actor oculto tras sus anteojos de sol y una gorra: “No hablo porque la estamos pasando mal de verdad. Es lo único que te voy a decir. Espero que lo entiendas. Les agradezco y perdón que los hice correr y te pido perdón que siempre soy el agreta y el mala onda, pero no tengo otro estilo. La estamos pasando mal, entiéndanlo. Gracias muchachos”, cerró tajante.