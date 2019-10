La reacción de Actrices Argentinas tras el pedido de captura a Juan Darthés

El pasado 12 de diciembre, Thelma Fardin denunció a Juan Darthés por violación, por un hecho que habría ocurrido cuando tenía 16 años en Patito Feo, la tira que trabajaron juntos durante 2007 y 2008. El hecho se registró en Nicaragua durante una gira que realizaron con todo el elenco de la novela.

Nueve años más tarde, la artista de 26 años lo declaró públicamente junto al colectivo de Actrices Argentinas en la sala del Multiteatro en una conferencia de prensa. Allí mismo, un numeroso grupo de actrices reconocidas la acompañaron a Fardin, donde la ex Patito feo relató lo sucedido a través de un video: “Lo anulé para poder seguir adelante, hasta que unos meses atrás escuché a otra chica acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo para mí. En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso, tenía 16 años y era una nena. El único actor adulto que viajaba en el grupo tenía 45 años. Una noche él me besó el cuello y yo le dije que no, me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo: ‘Mirá cómo me ponés’, haciéndome sentir su erección”, relató en la grabación.

Tras 10 meses desde que se realizó la denuncia, la fiscalía de Nicaragua acusó formalmente a Darthés por violación y emitió una orden de captura. El actor está instalado en Brasil desde el año pasado, adonde se fue días después de que se hiciera pública la denuncia en su contra.

A partir de la noticia el colectivo de actrices se expresó en sus redes sociales: “Fue violación”, “No nos callamos más” y “Mirá cómo nos ponemos” fueron las tres imágenes que compartieron, donde informaron acerca del caso: “La Justicia de Nicaragua oficializó la acusación contra Juan Darthés por violación contra Thelma Fardín y emitió una orden de captura”.

Además en su cuenta de Twitter, retuitearon el posteo que realizó Sabrina Cartabia, la abogada de Thelma: “Junto con @cruz_eilyn confirmamos que la fiscalía avanzó con la persecución penal contra Juan Pacifico Dabul -conocido como Juan Darthes- Estamos leyendo la acusación. Cuando tengamos más detalles los comunicaremos. Muchas gracias por el apoyo”, escribió la defensora en su cuenta.