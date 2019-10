Icardi: "Si nos cruzamos con Inter en la Champions, daré todo por PSG"

Mauro Icardi aclaró que dará "todo" por su equipo, el PSG, si se cruza con Inter de Milán, su ex equipo, en la Champions League de Europa.

"Como profesional daré el máximo para defender mi nueva camiseta", apuntó el rosarino, que en el último mercado de pases llegó a la capital francesa a préstamo por un año.

"Al Inter solo puedo desearle lo mejor en cada torneo. Todavía tengo muchos amigos", deseó el también ex-Sampdoria.

A su vez, Icardi, que en la pretemporada se entrenó en soledad por el conflicto con la dirigencia interista, adelantó que "no" piensa al cierre de la temporada.

“Pasé un verano difícil, pero tuve la oportunidad de jugar lo suficientemente rápido. Estoy en el PSG esta temporada y mi objetivo es dar lo mejor de mí con esta camiseta. Al final del campeonato, alrededor de mayo o junio, veremos qué sucede”, aseguró.

Icardi, de 26 años, lleva dos goles en cuatro encuentros, uno en campeonato local y otro por la Liga de Campeones de Europa.

“Es una competencia sana y positiva. Edi estuvo lesionado, así que jugué últimamente. A su regreso, dependerá del entrenador elegir lo mejor de los dos. Tengo excelente relación con él, no hay rivalidad”, concluyó Icardi en una nota con Le Figaro.