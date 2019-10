Gustavo Klix volvió a ser amenazado y ahora tiene custodia policial

Uno de los individuos que la semana anterior se presentaron en el domicilio del presidente de Juventud Antoniana, Gustavo Klix, volvió a las andanzas. El directivo del club santo el martes por la noche se dirigió ante la sede policial para ampliar la denuncia que efectuó la semana pasada, por la inesperada presencia de dos personas en donde vive, una de los cuales llevaba puesta la camiseta de Central Norte y dejó el mensaje que “el sábado lo esperaba en la cancha”.

Justamente Klix, como ocurrió la vez pasada, no se encontraba en su domicilio, por lo que recién pudo constatar que se repitió el hecho ante los comentarios que le hicieron su madre, quien ingresó en un estado de nerviosismo, y su empleada. En esta ocasión solo preguntó por el presidente de Juventud y que “ya lo iba a encontrar”

Una vez que Klix elevó el informe a las autoridades policiales, las mismas ordenaron mantener su casa con custodia policial hasta tanto se vayan esclarecido estos sucesos, que sembraron cierta intranquilidad en la figura del presidente de la entidad de calle Lerma.

A esta altura de la situación también provocó un grado de preocupación entre de los demás miembros de la mesa dirigencial del club antoniano y cuando ya se disputó el clásico por Anual, donde el santo le ganó a Central Norte por 3 a 0 y no se generó ningún tipo de inconvenientes, lo que llamo poderosamente la atención por cuanto ahora ya no se entiende desde qué sector se busca desestabilizar este proceso con Gustavo Klix a la cabeza. “Nos encontramos ahora bajo custodia policial y tanto la Brigada de Investigaciones como el 911 y la Seccional Tercera estuvieron trabajando. Incluso, el martes hubo rastrillaje por toda la zona por unos 50 minutos y no hubo novedades al respecto”, manifestó Gustavo Klix.

En relación a que la semana pasado se dio la noticia que estas personas ya fueron identificados, Klix explicó: “Según tengo entendido, pero debo agradecer la colaboración de parte de la policía. La buena predisposición para que nos quedemos más tranquilos y más que todo por la familia”.

Sobre algunas sospechas, el titular antoniano consideró: “La verdad que no descartó absolutamente nada, pero no tenemos ningún indicio de nada. Sería manejar las cosas con imprudencia. Por ahí puede resultar incómodo que gente sana, honesta, transparente, con todo lo que implica Juventud encolumnar un proceso de este modo por el bien de la institución, con mejor orden en todos los aspectos, pero no tengo una idea si quien trataría de fastidiar de esta forma. Además, en mi vida privada siempre fui educado y respetuoso. Hasta considero que es una situación aislada pero que realmente causa molestia y preocupación”.

En la tarde del jueves para continuar con los procedimientos, Klix fue citado con el personal que atendió el martes a esta persona en su casa y el paso siguiente fue confeccionar un identikit para avanzar sobre pasos firmes para cumplir con nuevos procedimientos

Pero no solo Klix se sintió tocado, sino que el resto de la comisión del club santo sigue al tanto de lo que ocurre con su presidente