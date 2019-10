Internaron de urgencia a Silvia Montanari

La actriz Silvia Montanari, de 76 años, se encuentra internada en el Sanatorio de la Providencia. La acompaña su hijo, el actor y cantante Rodrigo Aragón, quien está radicado en Miami y regresó recientemente al país para cuidar de su madre.

Según trascendió, la actriz padece un tumor avanzado. Una de sus últimas apariciones públicas se produjo en marzo, durante la entrega de los Premios Podestá, que anualmente entrega la Asociación Argentina de Actores. Dicha ceremonia se realizó en el Palacio San Miguel y concurrieron cerca de mil actores.

En febrero, en una entrevista, la entrañable actriz contaba que estaba a la espera de alguna propuesta laboral. También se la notaba entusiasmada con un proyecto teatral: un unipersonal sobre su vida con el que pensaba recorrer el país.

En dicha entrevista ella hablaba del dolor que experimentó tras la pérdida prematura de su hermana Marilyn, quien murió dos años atrás. " Es distinto saber que ella no está en esta tierra, que no la voy a volver a abrazar, que no voy a sentir su perfume. Es muy difícil".

Fuente: La Nación