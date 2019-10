"Mi hijo cumplió 22 años unos días antes de fallecer"

Durante su declaración, Rossana Chaves, madre del brigadista fallecido Matías Vilte, recordó ayer en el salón de grandes juicios: "Yo vendía pan. Estaba amasando y al mediodía en el noticiero anunciaron que había cuatro bomberos desaparecidos. Entonces yo pensé: "Bueno, son bomberos, mi hijo está bien. Pobres chicos'".

La mujer contó que, tras ver la noticia, se sentía mal. "Con pocas ganas terminé de hacer el pan y me fui al súper a comprar grasa. En todos lados se escuchaba la noticia de los bomberos desaparecidos", recordó.

Fue con el noticiero de las 20 que la familia se enteró de lo ocurrido. "Mi hija escuchó que eran los brigadistas. Habían dicho el apellido de mi hijo. Me llamaron desde Defensa Civil para que me presentara urgente. En ese momento mi hija también se había comunicado conmigo para decirme que Defensa había dado los nombres y que Dani aparecía ahí. Se me vino el mundo abajo. Me presenté en Defensa Civil y me descontrolé. No sé qué es lo que hice. Mis hijos me contaron después que hice un desastre", rememoró.

Relató que Vilte había cumplido 22 años el 12 de octubre de 2014 y el 27 de ese mes murió. "Él había sido contratado como desmalezador en 2013 y en 2014 había cumplido un año de trabajo. Me dijo que había hecho un pequeño curso para apagar incendios chicos. Le habían hecho un segundo contrato pero ese contrato decía desmalezamiento y ayudante para apagar pequeños incendios", dijo Chaves.

"Mi hijo se quemó los pies, cayó y se quemó las manos al agarrar el suelo. No se calcinó entero. Lo envolvió el humo. Parece que se asfixió. Tuvo un paro cardíaco", expresó Chaves con gran congoja.

Además, señaló que su hijo estaba inscripto como monotributista, que no tenía ART, obra social ni seguro.

Dijo que sus horarios de trabajo eran rotativos y que no recordaba cuánto dinero ganaba, aunque sabe que cobraba sus haberes por cajero.