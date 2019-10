Diccionario adolescente: de la A a la Z, qué significa “cringe”, “dea” o “de rúcula”

“Shippeo a esa pareja, están de rúcula juntos”, “Estoy ATR, ah re”, “sos abeja, ñeri”. Cada generación tiene sus términos. Los adolescentes de hoy hablan así: hacen las cosas en “modo diablo”, se ríen usando “lol” o “XD” (no solo lo escriben, también dicen equis de). Para manifestar que están de acuerdo con algo ellos no coinciden, responden “same” o “RT”. Ya no “rascan”, “aprietan” o “transan” ahora “chapan”, palabra que vuelve al vocablo como aquellos que manejaban en los años 80 7y 90. Hoy no hay más “chetos”. En su lugar, llegaron los “tinchos” y las “milipilis” .

Internet efectivamente es el sitio principal del que surgen estas expresiones. A través de las redes sociales, los jóvenes empezaron a chatear, stalkear, comportarse como haters, y hasta ser influencers. Sumaron vocabulario que nació con la Web y viene, en general, del inglés.

Acá algunas de esas palabras y sus significados

ATR

A todo ritmo. Lo popularizó el cantante de cumbia Pablo Lescano.



Ah re

Expresión utilizada en el final de una frase para recurrir al sarcasmo. Viene de “Ah re lo contrario de lo anterior”, pero se acortó.

Abeja

Apodo destinado a una persona que es considerada pesada o molesta. Vinculado a los insectos voladores.



Bardear

Insultar o pelear. Antes estaba asociado a la idea de “hacer lío”.

Bro

Amigo, tanto hombre como mujer. Viene de brother, hermano en inglés.

Careta

Falso o sobrio. Antes se utilizaba el mismo término para referirse a una persona cheta.

Colta

Cortala

Corte

El nuevo “tipo”. Lo utiliza con frecuencia el trapero Duki.

Crush

Engancharse, enamorarse. Es un anglicismo.

Cringe

Cuando algo provoca vergüenza ajena. En inglés se usa para expresar desagrado.

De rúcula

Genial, espectacular. Lo popularizó un grupo de youtubers.

De ruta

Similar a “de rúcula”. Es otra forma de responder en forma afirmativa a algo y dar a entender que está buenísimo. Lo empezaron a usar instagramers.

Dou

Expresión de sorpresa y satisfacción. Su origen estaría vinculado al latiguillo del personaje animado Homero Simpson.

Dea

Es el nuevo “ah re”, se suele incluir al final de una frase. Viene, a su vez, de “Ndeah”, que es la forma de acortar “Ni idea”.

Épico

Algo extraordinario, muy bueno.

Flashear

Imaginar algo loco. Viene del flash de la cámara de fotos.

Flama

Muy bueno, copado. Lo empezó a usar un youtuber y luego lo popularizó Alexander Caniggia.

Goma

Para referirse a alguien que es pesado o demasiado insistente.

Hater

Persona que utiliza las redes para transmitir algún mensaje ofensivo. En inglés quiere decir odiador, los “haters” surgieron de Twitter.

Intenso

Otra forma de decir pesado

IG

Instagram.

Joda / ¿Sos joda?

Fiesta / ¿Me lo decís de verdad?, ¿Me estás haciendo un chiste?

Kenai

Qué no

Lija

Hambre.

Lol

Quiere decir “laugh out loud”, reír en voz alta. Viene del inglés.

Modo diablo

Estar loco, emocionado o entusiasmado por algo. Lo popularizó el cantante de trap Duki.

Milipili

Cheta

Manija

Pasado de rosca, muy entusiasmado.

Normie

Apodo para aquella persona que usa todo lo que está de moda.

Niño rata

Dedica mucho tiempo a los jueguitos.

Ñeri

Aféresis de compañero.

Otaku

Persona que mira mucho animé, fanático de manga. Viene de Japón, es un término popular en ese país.

Paja/ alta paja

Falta de ganas.

Picante

Cuando alguien es considerado un genio. Antes se usaba para referirse a una persona o situación, según el contexto podía tener que ver con algo violento o excitante.

Quedar/ quedarla

Cancelar los planes.

¿Querés queso?

Pregunta, a veces despectiva, que se le hace a alguien para identificarlo como gamer o “niño rata”.

RT

Expresión para manifestar que uno está de acuerdo con lo que dijo otra persona. Viene de Twitter, quiere decir retuit.

Skere

Remate de frase, se utiliza para sumar positivismo a un plan. Viene de una deformación de “let’s get it”, que se traduce como “vamos a conseguirlo”. Lo popularizó un cantante de trap y youtuber colombiano que se llama Lil Pump.

Same

Al igual que RT, se utiliza para manifestar que uno coincide con lo que dice otra persona. Viene del inglés.

Shippear

Creer que dos personas hacen buena pareja ?? o apoyar a dos personas como pareja.

Tuvi

“Tu vieja”, se usa para decir “ni loco”. Lo utiliza con frecuencia el youtuber Martín Cirio que se hace llamar “La faraona”.

Tincho/ Tinchísimo

Cheto

Temaikén

Gran tema musical, temón.

Una banda

Mucho. Una banda de personas implica un grupo numeroso. Por eso, se transformó en sinónimo de “mucho” o “un montón”.

Veinticuatro siete

Todo el tiempo. Las 24 horas del día, los siete días de la semana. Lo popularizó Residente, el cantante de Calle 13. Lo usa en el tema “Por Ti”.

Wacho

Similar a “Man”. Otra forma de decir chabón o amigo.

XD

Similar a “lol”, forma de manifestar que algo es divertido. Es un emoji de WhatsApp que forma una carita feliz. Con el tiempo, además de escribirse se empezó a decir: equis de.

Yafu

Quiere decir “ya fue”. Contracción de dos palabras.

Zoomear

Hacer zoom, acercar una imagen o video. Viene del inglés.