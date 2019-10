Wanchope quedó concentrado en Boca

Ramón Ábila apareció hoy en la lista de concentrados de Boca Juniors para enfrentar a Racing mañana, por lo que crecen sus chances de estar en el partido revancha frente a River.

Wanchope tenía una lesión en el sóleo de la pierna izquierda que lo tenía entrenándose de manera diferenciada y su presencia en el encuentro revancha de la Copa Libertadores, del martes a las 21.30, era una incógnita.

Si bien es difícil confirmar su presencia para ese duelo, el hecho de que esté entre los concentrados ante Racing, más allá de que no va a ser titular, hace que tenga mayor posibilidad de estar a disposición para el duelo frente al rival de toda la vida, en La Bombonera también.

El que no está en la lista de concentrados de cara al duelo de la academia es Daniele De Rossi, quien se resintió de una lesión en uno de sus gemelos y cuenta con grandes chances de no estar disponible para River.

El resto de los concentrados son: Esteban Andrada, Marcos Díaz, Marcelo Waigandt, Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Paolo Goltz, Junior Alonso, Emmanuel Mas, Frank Fabra, Nicolás Capaldo, Agustín Almendra, Jorman Campuzano, Iván Marcone, Emanuel Reynoso, Alexis Mac Allister, Carlos Tevez, Sebastián Villa, Eduardo Salvio, Agustín Obando, Mauro Zárate, Franco Soldano y Jan Hurtado.