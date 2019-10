Macri contra el Frente de Todos: “Ya se creen equivocadamente que ganaron”

El presidente Mauricio Macri sostuvo hoy que que en el Frente de Todos que encabeza Alberto Fernández "creen equivocadamente que ganaron" y "ya empezaron a perseguir periodistas antes de asumir", durante un acto en la ciudad santafesina de Reconquista.

Junto a la primera dama, Juliana Awada, el mandatario nacional encabezó en la Plaza 25 de Mayo de Reconquista una nueva marcha del "Sí, se puede", mientras que a última hora de la tarde lideró otra en Sáenz Peña, provincia de Chaco.

"De las libertades que conseguimos, la más importante que tenemos que defender es la libertad de expresarnos libremente", arengó el jefe de Estado a los simpatizantes que concurrieron al evento, tras lo cual apuntó directamente al Frente de Todos.

En este sentido, afirmó que "como ya se creen, equivocadamente, que ganaron, ya empezaron a perseguir periodistas antes de asumir", y agregó: "No es la Argentina que queremos. No, no queremos más ese tipo de Argentina".

"Lamentablemente no cambian más, son así", remarcó el Presidente y candidato a la reelección por Juntos por el Cambio, al tiempo enfatizó que la Argentina está "a pocos días que se definan los próximos 20 años" del país.

Macri señaló que en los comicios generales del 27 de octubre el objetivo es "no, dar vuelta la elección, es dar vuelta la historia de este país" para tener "décadas de paz, amor y trabajo".

"Se siente, se siente, Mauricio Presidente", fue uno de los cánticos que disfrutó Macri, quien además destacó entre los carteles uno que decía, "Me parece haber visto a un lindo gatito".

Durante su discurso Macri se mostró (al igual que en los actos previos de su gira proselitista) un estilo descontracturado, con una mayor interacción con el público y chistes.

Por ejemplo, en un momento en el que la gente coreaba con su nombre la presencia de "Juliana", el Presidente respondió: "Ah, veo que a ustedes también los tiene hechizados".

Tras despedirse con un "Viva la Patria" en tono firme en medio de las banderas que flameaban, el Presidente se tomó tiempo para incluir una actividad de gestión y se fue a visitar el Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades (NIDO) del barrio Cooperación Sector Norte-Avellaneda, de camino hacia la provincia del Chaco.

Por la tarde, el Presidente y la primera dama se trasladaron a la localidad chaqueña de Sáenz Peña, donde en primer lugar mantuvo un encuentro con productores agropecuarios y luego recorrió una empresa familiar que desde hace más de 30 años diseña y distribuye muebles de madera.

Poco antes de las 20, Macri desembarcó en la Plaza San Martín de Sáenz Peña, donde encabezó la segunda marcha del "Sí, se puede" del día, donde pidió a los argentinos que vayan a votar el domingo 27 de este mes y señaló que tiene que ser las elecciones "de mayor asistencia desde 1983".

"Votemos por nuestros sueños, por la paz, por la tranquilidad, tiene que ser la votación con mayor asistencia desde 1983", pidió el mandatario ante miles de personas que se reunieron en el centro de esa localidad agitando banderas argentinas.

A su vez, volvió a diferenciarse del kirchnerismo al señalar que su gobierno "no abusa del poder, respeta al periodismo, y no le dice a ustedes lo que tienen que opinar".

Y, sobre los comicios del 27, agregó: ¿Cómo no la vamos dar vuelta con esta energía que ustedes tienen? Cada día somos mas".

La serie de marchas del "Sí, se puede" continuarán este viernes en Corrientes, mientras que el sábado Macri encabezará una gran marcha en la Avenida 9 de Julio, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires.