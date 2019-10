Salta Basket pone primera en La Liga Argentina

Llegó la hora para Salta Basket. La hora de poner en marcha su ilusión en La Liga Argentina y demostrar que está para grandes cosas.

El debut será esta noche, a las 21, en el estadio Delmi frente a Barrio Parque, por la primera fecha de la Conferencia Noroeste.

También será la primera incursión como entrenador en jefe de Esteban Gatti, quien con 34 años escribirá su historia junto al equipo de la provincia.

“Todo lo que hicimos y trabajamos hasta ahora, que se vea plasmado mañana (hoy). Obviamente no será un partido perfecto pero trabajamos lo mejor posible y si en esos cuarenta minutos lo hacemos mejor que el rival nos podemos llevar un buen resultado”, le comentó Gatti a El Tribuno.

Los Infernales llegan motivados al inicio de la temporada tras conquistar la Supercopa frente a Platense que le dio además el pasaje a La Liga Sudamericana, pero para Gatti esta es otra la historia.

“Fue un solo partido lo que pasó con Platense, es muy distinto ahora o pretendo que no sea el techo del equipo, si bien es la idea que queremos hay que seguir mejorando muchas cosas, si bien se vio un lindo partido, internamente también tuvimos varios errores”, agregó.

Salta Basket iniciará su camino hoy frente a los cordobeses pero para el entrenador el objetivo principal pasa por el enlace que tenga con la gente a lo largo del campeonato. “Queremos identificarnos con la gente de Salta, que la gente tenga ganas de ir al Delmi a ver un buen espectáculo de básquet, que tenga ganas de ver al equipo. A partir de ahí ubicarnos lo mejor posible en base al trabajo que tengamos, planteamos lo mismo que la dirigencia, no tenemos el mismo presupuesto que años anteriores, si bien estoy muy contento con la plantilla que armamos, elegí todos los jugadores, pero hoy el principal objetivo es la identificación del equipo con la gente salteña y estoy seguro que si trabajamos en la forma que lo venimos haciendo, nos vamos a ubicar bien, pero también sabemos que hay otros equipos que se armaron para ascender y hoy no nos armamos para ascender. Apartir del buen trabajo vamos a ver los resultados”.

Por último y con la esperanza de contar con un estadio Delmi con mucha gente, Esteban Gatti le dejó un mensaje a la gente que concurra esta noche.

“Es un buen incentivo de inicio que la entrada sea un alimento no perecedero. Hay dos maneras de realizar un buen gesto, una de ver y alentar en un buen partido de básquet y otra colaborar con una institución con lo alimentos que se recauden”, opinó.

Salta Basket invita a ilusionarse con un plantel joven y con experiencia, con un entrenador que ya sumó su primer título con los Infernales y que ahora se pone al hombro toda la ilusión del básquet salteño que sin lugar a dudas sigue haciendo historia con otra temporada más en la élite del básquet nacional, esta vez en la segunda categoría.



NOROESTE

Salta Basket

Tiro Federal (Morteros)

Barrio Parque (Córdoba)

Independiente (SdE)

Rivadavia (Mendoza)

San Isidro (San Francisco)

Ameghino (Villa María)

EL FIXTURE

1ª FECHA - 18/10

Salta Basket vs. Bº Parque

2ª FECHA - 28/10

Salta Basket vs. Rivadavia

3ª FECHA - 1/11

Ameghino vs. Salta Basket

4ª FECHA - 3/11

San Isidro vs. Salta Basket

5ª FECHA - 5/11

T. Federal vs. Salta Basket

6ª FECHA - 11/11

Salta Basket vs. T. Federal

7ª FECHA - 15/11

Rivadavia vs. Salta Basket

8ª FECHA - 17/11

Bº Parque vs. Salta Basket

9ª FECHA - 21/11

S. Basket vs. Independiente

10ª FECHA - 26/11

Independiente vs. S. Basket

11ª FECHA - 29/11

Salta Basket vs. San Isidro

12ª FECHA - 5/12

Salta Basket vs. Ameghino

(*) Será la primera rueda de la etapa regular

FORMATO

1- Los clasificados en el primer puesto de cada conferencia disputarán el Súper 4 con fecha y sede a confirmar.

2- Luego de la primera fase o fase regional, se juntarán las conferencias noroeste con la noreste y la centro con la sur.

3- Clasificarán a la tercera fase los equipos que finalicen del 1º al 14º puesto de ambas conferencias.

4- Del 1º al 4º avanzarán directamente a cuartos de final, el resto jugará desde octavos los play off.