"No busco fotos con referentes nacionales"

El candidato a gobernador de la provincia y actual intendente de Salta, Gustavo Sáenz, aseguró ayer en su programa de radio que él "no está buscando un cargo", y por ello "no necesita sacarse fotos todas las semanas con referentes nacionales", en clara referencia a las publicaciones que realizó el miércoles el candidato a gobernador del Frente de Todos Sergio Leavy con el dirigente de La Cámpora, Eduardo "Wado" de Pedro, y el presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja.

"No hemos buscado bendición de nadie, sólo de Dios y de la gente. Los otros siguen perdiendo el tiempo buscando fotos por todo el país con candidatos que los acompañen y que digan que son lo mejor del mundo", señaló Sáenz para luego advertir: "No hay que subestimar a la gente; son ellos los que deciden quiénes quieren que construyan el futuro de sus hijos y a quiénes dar su voto de confianza. Y durante 30 años se lo dieron a ellos, a mis contrincantes, y no les cumplieron porque lo único que les importa son los cargos".