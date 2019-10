Franco Bazani: “La actitud no va a faltar”

Ya pasó el debut de Salta Basket por La Liga Argentina y pese a la derrota, hubo autocrítica por parte de una de las figuras de Los Infernales frente a Barrio Parque.

El base, Franco Bazani, remarcó las fallas en la derrota frente a los cordobeses. “No entramos concentrados, teníamos el plan de trabajo pero no lo pudimos llevar a cabo y después fuimos todo el partido atrás”, sostuvo Bazani.

Hubo un buen marco en el estadio Delmi el último viernes y para Bazani fue una pena no regalarle el triunfo al público.

“A todo jugador le gusta ganar, a nadie le gusta perder, por ahí arruinamos la fiesta por todo el reconocimiento que nos hicieron en la previa pero estuvimos ahí de regalarle la victoria a esta linda gente”, dijo.

Más allá de eso, el jugador nacido en Río Negro también destacó: “La intensidad y la actitud en este equipo no va a faltar y eso es lo que nos llevó a la remontado. Hay que estar concentrados desde el primer minuto”.

El plantel emprendió viaje en la madrugada de hoy rumbo a Colombia donde el martes empezará a disputar la Liga Sudamericana.

“Primero teníamos la cabeza en el partido frente a Barrio Parque, ahora recién nos vamos a meter en Colombia. Lo repito, en un equipo es clave tener intensidad y actitud y creo que a este equipo eso no le faltar durante el torneo que vamos afrontar”, sintetizó Franco Bazani.

Salta Basket llegará mañana a Colombia y el martes, a las 21.10, se medirá frente a Botafogo de Brasil, el miércoles 23 jugará frente a San Andrés BB y el jueves 24, cerrará la fase de grupos frente a Nacional de Uruguay.

Cabe destacar que todos los partidos de Salta Basket serán transmitidos en directo por DirecTV.