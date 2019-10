La U clasificó y el Jockey se complicó

Tucumán fue el escenario de las semifinales de la Liguilla del Regional de Rugby donde Universitario y Jockey Club buscaban la clasificación al Super 10 del próximo año y hasta el momento solo uno lo pudo lograr.

La U logró un triunfazo en el estadio de Lince donde derrotó por 16 a 15 a Jockey de Tucumán para inscribir su nombre el próximo año en el Super 10.

La historia arrancó desfavorable para Universitario que lo perdía por 12 a 0 en los primeros veinticinco minutos pero los descuentos llegaron gracias a un penal de Elíseo Morales y los tries sin conversión de Matías y Diego Fortuny para poner arriba del marcador por 13 a 12. Los tucumanos volvieron a ponerse arriba en con un penal, pero a dos minutos del final y con un penal de Gino Genovese, Universitario se terminó quedando con el triunfo por 16 a 15 y con el boleto al próximo Super 10 con la presencia de mucha gente que llegó desde Salta al Jardín de la República para alentar a la U.

El que no pudo conseguir la clasificación, por ahora, es Jockey Club que cayó frente a Cardenales por 26 a 13.

El encuentro también se jugó en cancha de Lince donde el albirrojo no le encontró la vuelta al encuentro; ya en la primera mitad caía 13 a 3.

En el complemento, se acercó en el marcador pero Cardenales terminó sentenciando la historia por 26 a 13 y así, junto a Universitario, conseguir el segundo boleto al Super 10 del próximo año.

Cabe destacar que es la primera vez en la temporada que Cardenales derrota a Jockey Club. Anteriormente el albirrojo le ganó en fase regular y también por la liguilla, pero el partido más importante quedó para el elenco tucumano.

Lo que le queda al Jockey

Si bien aún no está definida la sede ni la fecha del próximo encuentro que tendrá a los perdedores de las semifinales en busca del último boleto al Súper 10, Jockey Club y Jockey de Tucumán ya saben que deberán enfrentarse en un partido único para definir al último pasajero.

El martes, en la Unión de Rugby de Tucumán se definirá la localía de este encuentro, aunque no sorprendería que se vuelva a elegir a Tucumán como sede “neutral” para el encuentro entre los homónimos salteños y tucumanos. Cabe destacar que en la etapa regular, Jockey Club de Salta sumó más puntos que Jockey de Tucumán.

Hasta el momento, el único representante salteño en el Súper 10 es Universitario y el Jockey de Salta luchará por ser el segundo.