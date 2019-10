River tiene todo más claro en la gran previa

Todos en River ya piensan en el partido de vuelta por la semifinal de la Copa Libertadores ante Boca. Ya quedó en el recuerdo el empate ante Arsenal por Superliga.

Estos dos días se vivirán de manera distinta para el plantel millonario.

Ayer, tras el empate ante Arsenal, el plantel volvió a entrenarse en el Monumental, donde ya quedó concentrado en las instalaciones que hace poco inauguró el club dentro del estadio.

Hoy por la mañana habrá un nuevo entrenamiento y después de esa práctica, los jugadores dispondrán de algunas horas libres para ir a celebrar el Día de la Madre, pero deberán volver a la noche al Monumental para volver a concentrar, entrenarse nuevamente mañana, donde Gallardo ultimará detalles y el equipo quedará a la espera del gran partido.

Marcelo Gallardo sabe que este choque ante eterno rival determinará la suerte de River en lo que resta del año.

Es que, si bien el equipo está teniendo un buen pasar futbolístico, deberá ir a la Bombonera a buscar el pase a la final de la Copa Libertadores.

Boca de Gustavo Alfaro, teniendo en cuenta el 2 a 0 a favor de River, quizá modifique su esquema y propongan un partido un poco más ofensivo. Son locales y tienen la obligación de revertir el resultado global de la semifinal.

Teniendo en cuenta esto, Marcelo Gallardo no variaría demasiado su forma de jugar. De hecho, los once que saldrían a la cancha serían los mismos que vencieron al xeneize en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores.

La mayoría de los titulares llegarán frescos al desquite. Martínez Quarta fue el único que disputó los 90 minutos. Después, Palacios y Suárez jugaron poco más de un cuarto de hora.

Con el regreso de Matías Suárez y Rafael Borré a la delantera, Enzo Pérez en el mediocampo y una defensa formada por Martínez Quarta y Pinola, Gallardo tendría todo listo para visitar la Bombonera el martes a las 21.30.

Sin embargo, el buen partido de Nacho Scocco ante Arsenal deja una duda planteada respecto a Suárez.

Nadie va a descubrir la calidad de delantero que River recuperó, pero no está de más decir que este momento de Nacho significa para Gallardo una enorme posibilidad de contar con una variante de jerarquía que en cualquier instancia ya demostró que saca diferencia.

Scocco, con su doblete ante Arsenal el viernes pasado ya es, junto a Gonzalo Martínez, el segundo goleador histórico de la era Gallardo detrás de Alario

Obviamente, Gallardo siempre ha sorprendido en estos choques determinantes. Pero si no hay novedades o volantazos a último momento, estos serán los once que irán a La Boca buscando una otra final continental.

Por último, aún no se sabe si River podrá plotear el vesturio visitante de la Bombonera,

La última vez que River llenó de rojo y blanco el vestuario de Boca fue en el último triunfo como visitante en la Superliga por 2-0 con goles del Pity y Scocco. Ya en la final de la Libertadores pasada a River le prohibieron plotear el vestuario. Ahora habrá que esperar para saber qué pasará este martes en la Bombonera.