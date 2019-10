Córdoba: "Alfaro fue a no perder o a perder lo menos posible”

El colombiano Óscar Córdoba, bicampeón con Boca Juniors de la Copa Libertadores, apuntó este miércoles contra el planteo de su exclub porque fue a “perder por lo menos posible” en la ida contra River Plate (2-0) por la semifinal del certamen continental.

“Lo que hizo Alfaro en el partido, dejando en el banco semejante tridente para atacar, por lo menos con Villa que es un jugador que te puede desequilibrar con velocidad. Me parece que fue a no perder o a perder lo menos posible”, apuntó el exjugador.

“No veo por dónde, si el técnico se encarga de castrar en ataque a su propio equipo. Él iba a salir con el mismo libreto que le ha permitido mantenerse en el semestre (...) Abrió el paraguas desde ayer con sus declaraciones y eso para el Mundo Boca no es bueno, al Mundo Boca le gusta que te comprometas”, afirmó en sus críticas contra el entrenador, Gustavo Alfaro, por el planteo táctico.

“Si eso es lo que va a mostrar en La Bombonera va a ser muy difícil. River le va a marcar, los espacios se van a crear y River es un equipo que sabe manejarlos para contraatacar”, sentenció.

Boca recibirá el 22 de este mes a River Plate, en el partido de vuelta, tras perder en la final del pasado año con su clásico rival y previamente haber quedado eliminado por el millo en la Copa Libertadores 2015 y en la Copa Sudamericana 2014.