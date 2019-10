El dólar subió 13 centavos y cerró a $ 60, 22

El dólar para la venta al público subió 13 centavos y cerró hoy a 60,22 pesos, contenido por las intervenciones del Banco Central en el segmento de contado y en el Rofex, y en el sector mayorista la divisa avanzó 18 centavos y finalizó a 57,82 pesos.



En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó una baja en la tasa de las Leliq de 72 puntos básicos respecto del cierre de ayer al finalizar a 76,986%.



El total adjudicado fue de $246.682 millones sobre vencimientos por $229.041 millones y, a partir de esta operatoria, se generó una contracción de liquidez de $17.641 millones.



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, indicó que el dólar va a seguir subiendo lentamente en el 'MULC' “debido que la oferta de exportadores en general sigue escasa para ingresar la divisa por estar fuera de ciclo los cerealeros y los demás especulan con estos momentos políticos que está agitado el valor de la divisa hasta que lleguen las elecciones a fin de mes”.



También aclaró que “la demanda está trabada tanto por las normas del BCRA en la materia de comercio exterior y giros para el pago de obligaciones que deben tener aprobación del ente regulador, que obligan al BCRA a intervenir en el mercado vendiendo dólares”.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que hubo un nuevo avance del dólar en el segmento mayorista "otra vez acotado por las intervenciones del Banco Central en el mercado".



Y, agregó que "las ventas oficiales en el segmento de contado y en los plazos más próximos en el Rofex volvieron a direccionar la cotización, estableciendo la suba permitida para hoy".



El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 426 millones, con US$500 mil registrados en el segmento de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex, se operaron US$ 412 millones, 60% más de lo operado ayer.



Los plazos más cortos concentraron poco más del 40% de los negocios.



Los meses de octubre y noviembre terminaron operándose a $61,10 y $64,45, con una tasa del 71,40% y 70,94%.



Los plazos tuvieron comportamientos mixtos: los más cortos mostraron leves subas de no más de 0,5%, mientras que a partir de diciembre todos operaron a la baja, en especial a partir de febrero con caídas promedio de más de 1,5%.