Kiss se despide de Argentina: el 9 de mayo será su último recital en el país

Kiss vuelve a Argentina por última vez el 9 de mayo del año próximo, según se anunció, en el marco de su gira “End Of The Road World Tour”.

La emblemática banda tocará en el Campo Argentino de Polo para despedirse del país tras un largo historial de recitales en Argentina a lo largo de su carrera.

Las entradas estarán a la venta desde el 3 de octubre a las 10 a través de AllAccess y puntos de venta habilitados. Las mismas podrán adquirirse desde $2.500.

El grupo de maquillaje facial y extravagantes trajes, cuenta con más de 20 discos de estudio en su haber, entre los que se destacan su álbum debut homónimo, lanzado en 1974, "Rock and Roll Over", de 1976, "Destroyer" de 1976, "Dinasty" de 1979, "Unmasked" de 1980, "Creatures Of The Night", de 1982, "Crazy Nights", de 1987, y "Psycho Circus", publicado en 1998.