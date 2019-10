Messi: "Quería jugar este partido entero para arrancar de una vez”

Lionel Messi volvió a jugar 90 minutos completos por primera vez en esta temporada frente a Inter, de Milán, en el Camp Nou, y manifestó que “tenía ganas de estar en el campo un partido entero” como el que este miércoles Barcelona le ganó por 2 a 1 a los italianos por la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa.

“La primera parte del partido nos costó un poquito la presión porque ellos salían bien de atrás y nos generaron ocasiones de gol. Se ponían mano a mano con nuestros centrales muy fácil y los mediocampistas acompañaban. Pero en el segundo tiempo nos acomodamos y empezamos a manejar la pelota, recuperar rápido. Ellos se paraban bien, pero lo importante es que se ganó”, empezó analizando el rosarino.

“Es que después del empate en la primera fecha con Borussia Dortmund, en Alemania (0-0), en caso de no ganar hoy se iba a complicar el panorama. Por eso era importante ganar en casa. Este es un grupo difícil y por eso necesitábamos los tres puntos”, apuntó Lío respecto de esta zona en la que cerrará la primera ronda ante Slavia Praga.

Pero no solamente por la victoria estaba contento Messi, sino también “por poder jugar los 90 minutos. “Tenía ganas. De a poco iré tomando ritmo. Estoy bastante bien. Cansado al final, pero quería hacer este partido entero para arrancar de una vez”.

E inmediatamente se dedicó a elogiar al chileno Arturo Vidal, porque “es un jugador que contagia, recupera, llega. Es muy importante y es bueno que haya tenido minutos. Es importantísimo para el vestuario”, resaltó.

“Y lo mismo con (Antoine) Griezmann: No tenemos ningún problema con él como dicen por ahí. Poco a poco nuestra relación va creciendo. La relación de todo el vestuario es muy buena”, advirtió.

“Pero también hay que tener en cuenta que en este comienzo de temporada a todos los equipos les está costando arrancar. No es una crítica, es una realidad, pero cuando se viaja no se entrena bien y por eso no tenemos una buena base. Pero iremos tomando ritmo con el paso de los partidos. También entendemos que el club tiene que contratar esos amistosos, porque todos los equipos grandes lo hacen”, finalizó Messi.