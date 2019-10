Salteña representará al país en certamen trans 

Su nombre es Sofía Suica. Es modista de alta costura y, aunque nació en Salta, está radicada en Buenos Aires. Hace un par de meses fue elegida princesa primera en el certamen Miss Trans Star Argentina y como la reina no podrá asistir a la instancia internacional, ella se hará cargo de representar al país.

Cuando le dieron la noticia, no dudó en aceptar y a finales de noviembre viajará a Barcelona para representar a Argentina en el Miss Trans Internacional. A partir de ese momento, la modelo salteña vive este desafío con mucha emoción. Confiesa estar feliz de representar al país en una concurso internacional que “pone en valor a la comunidad trans”.

El encuentro será el 14 de diciembre en Barcelona, pero ella viajará antes porque se sumará a las diferentes actividades previas que preparó el colectivo trans europeo, como desfiles, conferencias y charlas.

Una chica común

Sofía se mudó a Buenos Aires hace años. Allí se recibió de modista de alta costura y de modelo profesional. Además lanzó su propia marca de zapatos. Su meta es demostrar que las mujeres trans pueden tener otras salidas laborales que la prostitución, como sufre la mayoría de sus comprovincianas trans.

Ahora, Sofía está abocada a los preparativos para el certamen. Está estudiando y también confeccionando su vestuario junto a los diseñadores Federico Montes de Oca y Clara Fox.

Una historia trans salteña

No son pocos los casos de chicas trans de Salta que han superado las fronteras provinciales. Sólo basta mencionar a Joana Berkins, que fue activista trans, defensora e impulsora de la identidad transgénero. Hoy es un punto de referencia histórico en la lucha por las identidades sexuales diferentes y hay, incluso, propuestas en Capital Federal de erigir un monumento en su memoria.

El año pasado la modelo trans salteña Agostina Aguirre fue seleccionada entre 100 postulantes a reina de la Vendimia para Todos en Mendoza. Nacida en Chicoana tuvo también que emigrar a Buenos Aires donde pudo someterse a una operación de cambio se sexo. Y no hay que olvidar a Tiziana, la niña trans cuya pequeña vida fue tomada para un documental que muestra sus ansias de ser quien es más allá de los prejuicios.