Peñarol pegó primero y venció al ciclón en el este

Peñarol logró su cometido y se quedó con una victoria fundamental, al derrotar a Atlético Mitre en el estadio Pascual Soler por 3 a 1, en uno los partidos correspondientes a los play offs de ida, del Torneo Anual de la Liga Salteña.

El mirasol sorprendió en el oeste y abrochó un triunfo que lo deja muy cerca de meterse en la siguiente fase.

En un juego muy parejo, los dirigidos por Carlos Fretes tuvieron que esperar hasta el segundo tiempo para romper el cero. Apenas arrancó el complemento (2’), Pablo Dáttilo, defensor de Peñarol, marcó en primero del partido.

Sin darle respiro, la visita amplió la venta dos minutos más tarde, Leonardo Cruz, máximo goleador mirasol, convirtió el 2 a 0. Luego, Agustín Gallo liquidó el pleito al marcar el tercero.

El ciclón encontró el descuento por intermedio de Nélson Copa.

En al otro duelo de play-offs, Villa Primavera no pudo superar a Gimnasia y Tiro, con el que igualó en cancha de la Liga Salteña, cero a cero.

El resultado fue muy positivo para el albo, ya que definirá la serie el próximo fin de semana en condición de local.

Por otra parte, Central Norte y San Martín, serán los encargados de cerrar los cruces de octavos de final (ida), hoy en cancha de la Liga, a partir de las 21.30.



El resultado:

MITRE 1 PEÑAROL 3

E. Estrada R. López

M. Ramos C. Garnica

N. Saldaño P. Dáttilo

N. Copa S. Guantay

M. Tello A. Flores

E. Jaquet C. Lamas

J. Burgos M. Mogro

A. Haro A. Gallo

P. Gutiérrez S. Mogro

C. Espinoza J. Aparicio

G. Tello L. Cruz

DT: G. Rodríguez DT: C. Fretes

Goles, ST: 2’ P. Dáttilo (P), 4’ L. Cruz (P), 18’ A. Gallo (P), 27’ N. Copa (M). Cambios, PT: 30’ J. Fernández por Aparicio (P). ST: 8’ L. Díaz por Fernández (P), 18’ M. Argañaraz por Espinoza (M), 22’ W. Flores por Haro (M), 27’ F. Giménez por Mogro (P), 41’ R. Carpanchay por Jaquet (M), 42’ D. Rivera por Cruz (P).

Jornada: Play-Offs ida

Estadio: Liga Salteña

Árbitro: Sergio Martínez



Los resultados:

Mitre 1 - Peñarol 3

Nélson Copa - Pablo Dáttilo, Leonardo Cruz y Agustín Gallo.

V° Primavera 0 - Gimnasia 0



Sanidad 0 - Camioneros 3

Omar Alzogaray (2), Lautaro Matorral.